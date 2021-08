La doble explosión en el aeropuerto de Kabul dejó al menos 60 muertos

Al menos 60 muertos y 140 heridos ha dejado hasta el momento la doble explosión registrada la mañana de este jueves en el aeropuerto de Kabul, Afganistán. Entre las víctimas mortales hay 12 soldados estadounidenses.

Según un comunicado de la agencia de información de los radicales, Amaq, difundido por sus canales de propaganda en internet, el grupo terrorista Estado Islámico (EI) reivindicó este jueves la doble explosión en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul.

Por su parte, el portavoz del Pentágono, John Kirby confirmó que la primera explosión, que se trató de un ataque suicida en la Puerta de la Abadía, dejó bajas civiles y de militares estadounidenses, pero no ha confirmado el número exacto de fallecidos, aunque el medio The New York Times publicó que hay 12 militares estadounidenses muertos.

También corroboró que hubo una segunda explosión, además de registrarse un tiroteo en el Hotel Baron, ubicado a unos metros del aeropuerto de la capital afgana.

“Podemos confirmar que varios miembros del servicio estadounidense murieron en el complejo ataque de hoy en el aeropuerto de Kabul. También sabemos que varios afganos fueron víctimas de este atroz ataque”, compartió en Twitter el portavoz del Pentágono.

Mientras tanto, el portavoz talibán Zabihulla Mujahid, condenó los ataques a través de un mensaje compartido en Twitter.

“El Emirato Islámico condena de forma contundente los ataques que tienen como objetivo a civiles en el aeropuerto de Kabul”, escribió Mujahid.

El portavoz talibán también precisó que las explosiones “tuvieron lugar en un área en la que las fuerzas de Estados Unidos son responsables de la seguridad”.

Afganistán continúa sumido en el caos tras la llegada de los talibanes a la capital, provocando que miles de personas se reunieran en los últimos días en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul buscando salir de Afganistán antes del 31 de agosto, fecha en el que el EUA retirará de manera definitiva sus tropas del país.

Estados Unidos ya había alertado a sus ciudadanos

La embajada de Estados Unidos en Afganistán emitió el miércoles un aviso advirtiendo a los estadounidenses que no se acercaran al aeropuerto de Kabul por “amenazas de seguridad” fuera de los accesos a esas instalaciones.

El embajador Ross Wilson dijo que las amenazas eran “creíbles” e “inminentes” y poco después se registró la explosión.

