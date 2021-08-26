VIDEO: Reportan un ataque suicida en aeropuerto de Kabul, Afganistán

En Afganistán una explosión fue reportada afuera del aeropuerto de Kabul, al parecer un ataque suicida, lo que dejó como saldo al menos 13 muertos y varios heridos, de acuerdo con reportes de medios internacionales.

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De acuerdo con los primeros reportes, hay decenas de afganos heridos y todavía se desconoce si hay víctimas estadounidenses. Al parecer se trata de un ataque suicida.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, confirmó en sus redes sociales que se habían reportado varías víctimas mortales.

"Podemos confirmar que la explosión cerca de la puerta de la abadía del aeropuerto de Kabul ha provocado un número indeterminado de víctimas. Seguimos actualizando", escribió en su cuenta de Twitter.

We can confirm that the explosion near the Abbey Gate of the Kabul airport has resulted in an unknown number of casualties. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Estados Unidos ya había alertado a sus ciudadanos

La embajada de Estados Unidos en Afganistán emitió el miércoles un aviso advirtiendo a los estadounidenses que no se acercaran al aeropuerto de Kabul por "amenazas de seguridad" fuera de los accesos a esas instalaciones.

El embajador Ross Wilson dijo que las amenazas eran "creíbles" e "inminentes" y poco después se registró la explosión.

