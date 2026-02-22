Agricultores y transportistas continúan con bloqueos en la México-Veracruz y Arco Norte tras incumplimiento de la Secretaría de Agricultura

Debido al incumplimiento de los compromisos asumidos y firmados por la Secretaría de Agricultura en el Programa de Alimentación para el Bienestar, decenas de agricultores de Tlaxcala, apoyados por transportistas, continúan con bloqueos en la carretera federal México-Veracruz a la altura de Nanacamilpa, así como en la Autopista Arco Norte.

