Diferente nombre, pero mismo modelo de corrupción; así opera Alimentación para el Bienestar, dependencia que repite el patrón de la ya extinta Segalmex.

La creación de Alimentación para el Bienestar, organismo que sustituyó a la paraestatal Segalmex, prometía un nuevo modelo de distribución de alimentos con transparencia y eficiencia.

Sin embargo, investigaciones recientes muestran que el cambio de nombre no acabó con la corrupción ni mucho menos con la impunidad.

Empresas involucradas en la red de corrupción de Alimentación para el Bienestar

De acuerdo con un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción, cinco compañías: Konkistolo, Family Duck, Grupo Pelmu, Abastémade y Todólogos.com, recibieron contratos de Diconsa, dependiente de Alimentación Para el Bienestar, entre 2022 y 2025.

¿Y el problema? Que estas empresas comparten características preocupantes:



Direcciones fiscales inexistentes, como departamentos, bodegas u oficinas donde nadie las reconoce.

Uso de prestanombres, en algunos casos con identidad robada, para cerrar contratos millonarios.

Apariencia de competencia, aunque todas están interconectadas a través de accionistas y apoderados comunes.

En total, estas cinco compañías obtuvieron casi 2 mil millones de pesos en asignaciones directas.

Suplantación de identidad: el caso de Vanessa Flores

Uno de los casos más claros de irregularidad es la suplantación de identidad de Vanessa Flores. Según el testimonio de la afectada, sus datos personales, dirección y fecha de nacimiento, fueron utilizados para formalizar contratos públicos por más de 256 millones de pesos.

“Pues yo creo que alguien vaciló algo porque vea usted mis condiciones” narró la afectada, quien desconoce como sus datos personales acabaron en estos contratos.

Por ello, Fuerza Informativa Azteca (FIA) visitó las direcciones proporcionadas de cada uno de los prestanombres y los resultados confirmaron varias irregularidades:

En varios casos, las oficinas no existían como tales y correspondían a negocios distintos, como imprentas o domicilios particulares.

“Se encontró que las empresas compartían apoderados y se transferían dinero entre sí, lo que evidencia una simulación de competencia y un uso indebido de recursos públicos” añadió Valeria Durán, investigadora de Mexicanos Contra la Corrupción.

Alimentación Para el Bienestar: un sello de la impunidad

El antecedente de Segalmex es clave para entender la situación que persigue al programa impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Durante su operación, esta paraestatal acumuló 15 mil millones de pesos desaparecidos, según auditorías de la Auditoría Superior de la Federación.

La nueva dependencia, bajo la dirección de María Luisa Albores González, fue creada con el objetivo de vincular a productores agrícolas con las tiendas del bienestar, garantizar precios de garantía y colaborar con programas como Sembrando Vida.

Pero en la práctica, pareciera repetir el mismo modelo. Ese donde se desvía dinero mediante empresas “fachada” y la suplantación de identidad; el sello de la casa que ya es muy conocido.