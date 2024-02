Martí Batres descarta que exista una crisis de agua en la Ciudad de México

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Martí Batres Guadarrama, desmintió que exista una situación de emergencia respecto al agua potable en la capital del país. Más bien, lo que aseguró es que esto se tiene un tinte político, por lo que pidió más acciones de los alcaldes y legisladores de la oposición.

“Los que tienen una situación de emergencia son los de la oposición conservadora, ellos traen una emergencia porque va avanzando el tiempo, va avanzando el tiempo y no es que no les caiga agua, es que no les caen votos y ese es un problema que traen. La oposición conservadora trae una fuerte sequía de votos”, dijo en conferencia de prensa.

Incluso mencionó que quienes hoy se dicen preocupados por el líquido deberían empezar por dejar de dar permisos ilegales para construir más niveles y departamentos de los que la ley lo permite.

Martí Batres exige aprobación de iniciativa de ley

Asimismo, el morenista exigió discutir y aprobar la iniciativa de ley para el buen uso y aprovechamiento del agua en la capital del país, misma que, aseguró, lleva seis meses sin ser tocada en el congreso local.

"¿Qué pasó con la iniciativa que mandé al Congreso? Quiero ver que la aprueben, a ver si es cierto que tienen interés en el tema”, señaló. Aunado a ello, el alcalde capitalino aseguró que aquí el abasto de agua está garantizado.

Crisis en el Sistema Cutzamala

A pesar de lo dicho por el jefe de Gobierno, la misma Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha afirmado en diferentes ocasiones sobre la crisis en el Sistema Cutzamala, además de que se encuentra en déficit desde hace tres años.

En un comunicado alarmante, menciona que si la temporada de lluvias no logra recargar las presas de manera significativa, el agua de este sistema se agotará en tan solo 129 días, es decir, para el próximo 26 de junio de este año.