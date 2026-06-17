Aguas negras invaden casas en Pachuca: familias desalojadas tras colapso de drenaje por intensas lluvias | VIDEO

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas ya provocaron una emergencia sanitaria en la colonia Javier Rojo Gómez en Pachuca, donde varias casas quedaron inundadas con aguas negras tras el colapso del sistema de drenaje.

Durante la madrugada, habitantes de la zona tuvieron que abandonar sus viviendas debido a las condiciones insalubres que se generaron dentro de las casas y calles afectadas. Este incidente encendió las alarmas entre vecinos, quienes denunciaron pérdidas materiales, además del riesgo que representa permanecer en contacto con aguas residuales.

Aguas negras en casa de Pachuca: ¿Qué pasó en la colonia Javier Rojo Gómez?

De acuerdo con reportes de los vecinos de la zona, el drenaje de la colonia colapso tras las fuertes lluvias registradas durante la noche y madrugada. La saturación de la red provocó el retorno de agua residuales hacia las calles y viviendas, inundando, habitaciones, patios y accesos principales.

Las imágenes compartidas por habitantes muestran acumulaciones de agua contaminada dentro de algunas casas, lo que obligó a varias familias a salir de una manera preventiva. La situación genera una gran preocupación entre las familias afectadas, especialmente por la posibilidad de enfermedades derivadas de la contaminación y por el temor a que las lluvias continúen en los próximos días en el estado de Pachuca.

Emergencia en Hidalgo: casas quedan inundadas con aguas residuales y vecinos abandonan sus hogares

El principal motivo del desalojo fue el riesgo sanitario; ya que las aguas negras contienen bacterias, virus y otros microorganismos que pueden representar un peligro para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Además de los malos olores, la exposición prolongada a este tipo de inundaciones puede favorecer infecciones gastro intestinales, enfermedades en la piel y otros padecimientos asociados a la contaminación.

Además de los daños a inmuebles, electrodomésticos y pertenencias personales, los residentes de Pachuca se enfrentan a la incertidumbre acerca de cuándo podrán regresar a sus viviendas en condición segura; algunos vecinos señalaron que las intensas lluvias han evidenciado problemas recurrentes en infraestructura hidráulica en la zona, por lo que solicitaron una revisión integral del sistema de drenaje para evitar nuevas emergencias.

Temporada de lluvias mantiene en alerta a varios regiones de México

Las lluvias registradas en distintos puntos del país han provocado en inundaciones, encharcamientos y afectaciones urbanas durante las últimas horas. Autoridades de Protección Civil recomiendan a la población: evitar el contacto con aguas contaminadas, además de reportar coladeras obstruidas y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales.

Mientras continúan las labores para atender la emergencia sanitaria en Pachuca, decenas de familias esperan una solución que les permita recuperar la tranquilidad y poder regresar a sus casas sin riesgos para su salud.

