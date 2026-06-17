¿Sacarás el impermeable? Este es el pronóstico del clima para el México vs. Corea en Guadalajara
Conagua ha confirmado el pronóstico del clima para el partido de México contra Corea del Sur este jueves 18 de junio. Entérate a qué hora se esperan chubascos.
La Selección Mexicana de Fútbol se alista para disputar un partido histórico de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM contra Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, ubicado en Zapopan. El encuentro está programado para jugarse este jueves 18 de junio por la tarde-noche, un horario estelar que promete congregar a decenas de miles de aficionados en el recinto y millones más en las pantallas públicas de la ciudad. Sin embargo, hay un factor externo que tanto los asistentes como el cuerpo técnico deben monitorear de cerca: las condiciones del clima.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha publicado el reporte meteorológico oficial detallado para la zona del Bajío. De acuerdo con los reportes oficiales, el temporal de lluvias ya se hace presente en la entidad, por lo que las condiciones atmosféricas jugarán un rol clave antes, durante y después del partido.
¡Fiesta total en Guadalajara!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 17, 2026
La capital jalisciense vive un espectacular ambiente tras la llegada de la @miseleccionmx. Cientos de aficionados locales y extranjeros —incluyendo familias que viajaron desde Denver y seguidores que cruzaron el Atlántico desde Francia— recibieron… pic.twitter.com/O1jZG5KU1k
Pronóstico por horas para el jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara
Si planeas asistir al Estadio Guadalajara o acudir a los festejos en el Centro Histórico, es indispensable que conozcas cómo evolucionará el estado del tiempo a lo largo del día:
- Mañana: Se anticipa un cielo medio nublado con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 19 °C, acompañadas de vientos ligeros de 5 km/h con rachas de hasta 15 km/h con dirección Sur y Sureste.
- Tarde: Hacia la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo situándose entre los 26 y 28 °C (con estimaciones en zonas específicas de Zapopan de hasta 27 a 29 °C). Durante este periodo se incrementará la nubosidad, registrándose una probabilidad de lluvia ligera del 60% y el desarrollo de chubascos con tormentas eléctricas que presentan un 40% de probabilidad oficial de ocurrencia, acompañadas de rachas de viento de 20 km/h a 35 km/h con dirección Oeste y Suroeste.
- Noche (Horario del partido): Para la hora en que ruede el balón por la noche, el ambiente refrescará con temperaturas estimadas entre los 18 y 20 °C (pudiendo mantenerse en rangos de 20 a 22 °C según el comportamiento de las celdas de tormenta). El cielo permanecerá nublado y se mantiene una probabilidad del 30% de registrar lluvias aisladas. Los vientos nocturnos soplarán con rachas sostenidas de 20 km/h llegando hasta los 35 km/h, lo que podría generar ráfagas frescas dentro del recinto deportivo.
Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que se pronostican para los siguientes 4 días, en las sedes mundialistas #CDMX; Guadalajara, #Jalisco; Monterrey, #NuevoLeón, y Pachuca, #Hidalgo ⬇️ pic.twitter.com/vNJ3yPcABJ— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 17, 2026
Recomendaciones indispensables ante la probabilidad de lluvia
Para evitar contratiempos y disfrutar al máximo la experiencia del futbol en Zapopan de manera segura, te sugerimos seguir las siguientes indicaciones de Protección Civil:
- Lleva impermeable o gabardina ligera: Debido a que el reglamento de seguridad de la FIFA prohíbe estrictamente el ingreso de paraguas u objetos punzocortantes al interior de los estadios, la mejor alternativa para cubrirte de los chubascos es un impermeable plegable que no obstruya la visibilidad de los demás asistentes.
- Calzado cerrado y antiderrapante: Las rampas de acceso, escalinatas y explanadas del Estadio Guadalajara suelen volverse sumamente resbaladizas con las lluvias aisladas de la tarde y noche. Usa zapatos cómodos y con buen agarre.
- Anticipa tu salida al estadio: La combinación de lluvia ligera y el flujo masivo de vehículos hacia la zona del Bajío colapsará de forma inmediata las vialidades principales como Periférico Poniente y la Avenida Vallarta. Planea tu trayecto con horas de anticipación o utiliza el servicio reforzado de Mi Macro Periférico.
- Asegura tus pertenencias: Protege tus dispositivos electrónicos digitales guardándolos en bolsas herméticas de plástico dentro de tus bolsillos para evitar que se dañen con la humedad.