Alerta Amber: Desaparece niña de 11 años y adolescente de 17 en Mazamitla, Jalisco; buscan a Hanna y Danna

Dos menores han desaparecido en Mazamitla, Jalisco y urge su localización, pues podrían ser víctimas de algún delito. La Alerta Amber se activó para Hanna Isabel, de 17 años y Danna Alexa de 11.

Desaparición de la adolescente Hanna Isabel Ruiz Rivera

El pasado 11 de junio de 2026, alrededor de las 13:30 horas, se reportó la desaparición de Hanna Isabel Ruiz Rivera, una adolescente de 17 años de edad. Según los datos oficiales registrados en la ficha de búsqueda, el hecho ocurrió en el municipio de Mazamitla, Jalisco, lugar donde se percataron de su ausencia por última vez.

Hanna Isabel, originaria del estado de Guerrero. Sus familiares la describen físicamente como una adolescente de complexión delgada, cara redonda y color de piel moreno.

🚨 Solicitamos su apoyo para localización de persona 🚨



⚖️ Alerta Amber Jalisco y @FiscaliaJal en coordinación con la @Busqueda_MX , solicitan su apoyo para la difusión de la cédula informativa con el objetivo de localizar a



DANNA ALEXA RAMIREZ ROSAS pic.twitter.com/o7mhnwxEWv — ALERTA AMBER JALISCO (@AAMBER_JAL) June 17, 2026

Su cabello es negro, largo y liso, mientras que sus ojos son cafés medianos, tiene nariz recta, boca pequeña y labios gruesos. Mide 155 cm de estatura y pesa 48 kg. Al momento de la emisión de la ficha, no se reportaron señas particulares ni datos sobre su vestimenta. Si tienes alguna información sobre ella no dudes en comunicarte al número telefónico 800 028 7783.

Desaparición de la niña Danna Alexa Ramirez Rosas

En la misma fecha y hora que el caso anterior, 11 de junio de 2026 a las 13:30 horas, se registró la desaparición de Danna Alexa Ramirez Rosas, de tan solo 11 años de edad. La Alerta Nacional emitida con el Folio Único de Identificación FI26-1F365412E-32EC-4E9C-8BC1-9152A55B88CE ubica también el lugar de los hechos en el municipio de Mazamitla, Jalisco, donde sus allegados notaron su ausencia.

Danna Alexa, también nacida en Guerrero. Su complexión es robusta, con cara redonda y color de piel blanco. Al igual que Hanna Isabel, su cabello es negro, largo y liso, y sus ojos son cafés medianos. Su nariz es recta, tiene boca grande y labios delgados. Con una estatura de 157 cm y un peso de 55 kilos.

🚨 Solicitamos su apoyo para localización de persona 🚨



⚖️ Alerta Amber Jalisco y @FiscaliaJal en coordinación con la @Busqueda_MX , solicitan su apoyo para la difusión de la cédula informativa con el objetivo de localizar a



HANNA ISABEL RUIZ RIVERA pic.twitter.com/xRS9CPC6ad — ALERTA AMBER JALISCO (@AAMBER_JAL) June 17, 2026

Ambas fichas de búsqueda fueron emitidas con estatus de "ALERTA NACIONAL" por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Secretaría de Gobernación. Con esto, el llamado a la sociedad es urgentte, pues las menores podrían correr peligro.

Si usted dispone de datos útiles, puede comunicarse de manera gratuita desde cualquier parte de México al número telefónico 800 028 7783, o enviar un mensaje vía WhatsApp al 55 1309 9024. Toda la información proporcionada será recibida e integrada por las autoridades federales competentes para apoyar las labores de búsqueda.

