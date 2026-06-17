Incendio de subestación de la CFE causa apagón en Cancún (VIDEO)

Una subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cancún, Quintana Roo, sufió un incendio durante la madrugada de hoy miércoles 17 de junio de 2026, con lo que cientos de personas se quedaron sin luz.

¿Qué causó el incendio en la subestación Canek de la CFE?

Las llamas comenzaron alrededor de las 2:30 horas en las instalaciones de la empresa productiva del Estado en la región 96 de Cancún, municipio de Benito Juárez. Una enorme columna de humo y fuego salió de la subestación. Las llamas eran visibles desde distintos puntos de la zona, lo que puso en alerta a los vecinos.

Varias personas comenzaron a grabar y compartir videos y fotos del siniestro por medio de sus redes sociales.

Personal de emergencias acudió a la subestación eléctrica de la CFE y, después de varias horas de labores, lograron apagar el incendio. Después del siniestro, varias zonas cercanas se quedaron sin suministro eléctrico.

#LoÚltimo | Durante la madrugada de este miércoles se registró un incendio en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad, ubicada en la región 96 de Cancún.



Alrededor de las dos treinta de la mañana, una intensa columna de humo y fuego era visible desde distintos… pic.twitter.com/gxPOrv2bds — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 17, 2026

Estado actual del suministro eléctrico en Cancún

En las primeras horas del miércoles, la CFE emitió un mensaje en sus redes sociales donde explica que hubo un corte al suministro eléctrico en la subestación Canek. Aseguró que, tras labores “inmediatas e ininterrumpidas”, ya quedó restablecido el servicio al 100%.

“La causa fue el daño de un equipo en dicha subestación y se sigue inspeccionando para determinar la causa”, aseveró la CFE.

Tipos de subestaciones eléctricas y su función en la red

Una subestación eléctrica es una instalación donde la energía es transformada a niveles adecuados para la distribución o consumo en las casas y empresas, explica la Secretaría de Energía.

Existen al menos cuatro tipos de subestaciones: