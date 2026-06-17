Usará el Senado como protección: Enrique Inzunza descarta ir por gubernatura de Sinaloa en elecciones 2027

Desde su escondite y tras una notable ausencia de 50 días de los reflectores públicos, el senador Enrique Inzunza Cázarez utilizó sus redes sociales para descartarse formalmente de la contienda por la gubernatura del estado, asegurando que se mantendrá en la Cámara Alta hasta el final de su mandato.

El anuncio llega en el peor momento de su carrera política, ya que Inzunza sigue sin responder de manera clara y contundente a las graves acusaciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos que lo vinculan con actividades del narcotráfico, prefiriendo evadir el tema mediante narrativas de corte biográfico.

La narrativa de Inzunza: Orígenes humildes para evadir acusaciones de EU

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el senador recurrió a un recuento de su infancia y juventud en los altos de Sinaloa para intentar lavar su imagen y defender lo que llamó "la veracidad de su vida". En el texto, detalló haber trabajado como boyero, sembrador de a pie, labriego, vaquero, estibador y ayudante de taquería antes de hacer una carrera de 25 años en el Poder Judicial del Estado.

Uno es lo que ha sido toda la vida. Desde mi infancia en los altos de Sinaloa, aprendí de mis mayores el sentido del deber, de la rectitud y del trabajo honrado. Con mi padre, anduve cerros y veredas, bajando cargas de vara blanca y palos colorados, a lomos de burro, como forma… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) June 17, 2026

Sin embargo, la opinión pública no pasó por alto que esta romántica descripción de su pasado sirve como una cortina de humo para esquivar los cuestionamientos sobre su presente. Hasta el día de hoy, el funcionario no ha ofrecido una sola explicación respecto a los señalamientos de las agencias de seguridad estadounidenses, una omisión que pesa gravemente sobre su espalda mientras afirma que ejerce su labor legislativa "con ciencia y a conciencia".

El Senado como refugio hasta 2030 para su protección

Con la mira puesta en el proceso electoral de 2027, Inzunza Cázarez confirmó que su supuesta "causa" será proseguir desde el Poder Legislativo, descartando cualquier aventura para suceder al actual gobierno estatal. Con esto, el político morenista asegura que cumplirá el periodo completo para el cual fue electo por los sinaloenses.

El modelo Sinaloa: La narcopolítica que amenaza con devorar las elecciones de 2027

"Fui electo Senador de la República por el voto de cerca de 700 mil sinaloenses... Esa es la responsabilidad que me otorgaron las y los sinaloenses, y la honraré, como hasta hoy, con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030", sentenció en su mensaje, cerrando con la frase: "Siempre recto, nunca enderezado". De esta manera, el Senado de la República se perfila como su refugio político definitivo para los próximos cuatro años, manteniéndose lejos de las urnas locales, pero bajo la sombra de las investigaciones internacionales que siguen vigentes.

