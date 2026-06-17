¡Ataque armado en ZMG! Matan a joven en plena calle de Zapopan; el cuerpo quedó en la vía pública

Un joven de entre 20 a 25 años de edad, fue asesinado con arma blanca en calles de la colonia La Florida, en el municipio de Zapopan, Jalisco; el cuerpo de la víctima quedó tendido en plena vía pública.

Paramédico confirmaron la muerte del joven, quien presentaba múltiples heridas provocadas por un cuchillo. Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el ataque.

Al principio las autoridades acudieron al lugar por una presunta balacera; sin embargo, al llegar a la zona del incidente, se descartó un ataque con arma de fuego.

El Ministerio Público ya se está encargando de realizar las indagatorias correspondientes en el lugar de los hechos. Mientras que el cuerpo del joven fue trasladado al anfiteatro de la ciudad para realizar los protocolos correspondientes.

Hallan el cuerpo de un hombre al interior de un auto en Guadalajara

En las primeras horas de este 17 de junio 2026, un hombre de entre 55 a 60 años de edad, fue encontrado sin vida al interior de un vehículo estacionados en las calles de la colonia Chapalita, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Paramédicos llegaron al lugar de los hechos para confirmar la muerte del hombre; autoridades se encuentran investigando para dar con la causa exacta de fallecimiento.

El lugar quedó resguardado por la comisaría municipal. Tiempo después arribaron elementos de la Fiscalía del Estado, quienes abrieron la carpeta de investigación.

Al lugar también arribaron elementos del Instituto de Ciencias forense, para realizar el levantamiento del cuerpo; se desconoce si la víctima ya fue reconocida por alguno de sus familiares.

Incendio en casa de Guadalajara deja graves daños materiales

Un incendio al interior de una casa habitación en la colonia Echeverría, en el municipio de Guadalajara, provocó la movilización de bomberos y policías durante la madrugada de este miércoles.

Las llamas fueron controladas minutos después de la llegada de los elementos de bomberos, Afortunadamente no huno personas heridas, pues todo quedó en daños materiales.

Hasta el momento se desconoce cómo inició el fuego, el cual afecto dos habitaciones y varios objetos al interior de ellas. Autoridades ya investigan qué fue lo que provocó el incendio.

Por otro lado, se realizará el análisis para determinar si la casa sufrió algún daño estructural provocado por las intensas llamas. Bomberos de Guadalajara realizaron las recomendaciones necesarias a los habitantes de la vivienda.