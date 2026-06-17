¡La afición mexicana conquista su propia tierra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™! No hay distancia que detenga el amor por la Selección Mexicana; con máscaras, capas y el rostro pintado de verde, blanco y rojo, miles de aficionados han tomado las calles de Guadalajara para vivir uno de los momentos más esperados del fútbol internacional: el Mundial 2026 en suelo mexicano.

¡La afición mexicana no tiene fronteras! Miles llegan a Guadalajara para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Desde la ciudad de Denver, en Colorado, la familia Ramírez no lo dudó ni un segundo para viajar a Guadalajara, ellos cruzaron miles de kilómetros con un solo objetivo: estar presentes en un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: “Es increíble, especialmente porque vengo con mis hijos. Es mi estado, mi selección. Creo que va a ser una experiencia única que quizás nunca la vuelva a repetir con ellos” confesó emocionado uno de sus integrantes.

Para los Ramírez, más que un partido, es una fiesta que los conecta con sus raíces, su familia, además de con su pasión por el fútbol.

¡Fiesta total en Guadalajara!



La capital jalisciense vive un espectacular ambiente tras la llegada de la @miseleccionmx. Cientos de aficionados locales y extranjeros —incluyendo familias que viajaron desde Denver y seguidores que cruzaron el Atlántico desde Francia— recibieron… pic.twitter.com/O1jZG5KU1k — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 17, 2026

Y las historias no terminan ahí; Azteca Noticias también se topó con Guillermo, quien llegó directamente desde París, y quien lleva el fútbol mexicano en la sangre: "Mi mamá es mexicana y se casó con mi papá francés. Sigo la selección desde el Mundial 94 y desde allá en Francia sigo todos los partidos", relató con orgullo; para él, las horas de vuelo y el cansancio valieron la pena por completo.

Desde Los Cabos también llegó un aficionado que ya había estado en la ceremonia de inauguración y no quiso perderse ni un solo instante: "Súper vale la pena porque es un Mundial aquí en México. Ya fuimos a la inauguración, ahora venimos aquí".

La esperanza está intacta; el pronóstico de los aficionados mexicanos para el partido México vs. Corea del Sur es bastante claro: “2 a 1 a favor de México”. La fiesta ya comenzó en Guadalajara y nada la va a detener.