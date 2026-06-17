¿Estudias en la BUAP? Así puedes solicitar una de las becas para este 2026: requisitos, tipos y cómo registrarse

¡Atención, alumnos! Si estudias en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y estás en búsqueda de un impulso económico para continuar con tu educación, la institución ha lanzado los detalles sobre las becas BUAP 2026; te compartimos todo lo que necesitas saber.

Tipos de becas que ofrece la BUAP para este 2026

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ofrece cinco tipo de becas, las cuales están dirigidas a los estudiantes activos de nivel medio superior y Licenciatura, pero ¿cuáles son las modalidades?



Beca de excelencia : Esta dirigida a los estudiantes con un promedio mínimo de 9.5, además, se debe cumplir con el avance académico requerido por la institución.

: Esta dirigida a los estudiantes con un promedio mínimo de 9.5, además, se debe cumplir con el avance académico requerido por la institución. Beca académica: Destinada para los alumnos que mantienen un promedio general mínimo de 9.0; cubren los créditos correspondientes a su semestre.

Destinada para los alumnos que mantienen un promedio general mínimo de 9.0; cubren los créditos correspondientes a su semestre. Beca socioeconómica: Apoya a estudiantes con ingresos familiares limitados que acrediten la necesidad económica; se pide un promedio de 8.0.

Apoya a estudiantes con ingresos familiares limitados que acrediten la necesidad económica; se pide un promedio de 8.0. Beca alimenticia: Brinda alimento diarios gratuito de lunes a viernes en los comedores universitarios. Las convocatorias suelen lanzarse en Primavera, Verano o Interperiodo.

Brinda alimento diarios gratuito de lunes a viernes en los comedores universitarios. Las convocatorias suelen lanzarse en Primavera, Verano o Interperiodo. Beca de Talentos Universitarios: Destinada a estudiantes destacados en el ámbito académico, deportivo, artístico o de investigación.

¿Quiénes pueden solicitar las becas BUAP 2026?

Las Becas BUAO 2026 pueden ser solicitados por los alumnos activos de nivel Medio Superior y de Licenciatura.

Cada uno de los candidatos debe estar inscrito una de las diferentes modalidades de la institución, como escolarizada, mixta, semiescolarizada o a distancia, además de cumplir con los requisitos necesarios.

Requisitos para solicitar alguna de las Becas BUAP 2026

¿Cumples con todo? Para obtener una de las becas BUAP 2026, las y los estudiantes deben cumplir con alguno de estos requisitos:



Haber realizado el proceso de inscripción o reinscripción para el ciclo escolar 2025-2026 o periodo escolar 2026.

Cubrir los requisitos establecidos en la beca de tu interés; consúltalo en la convocatoria.

de tu interés; consúltalo en la convocatoria. Tener una identificación oficial vigente; puede ser la credencial BUAP, INE, pasaporte o cartilla militar.

Disponer de una cuenta bancaria activa a nombre de la persona solicitante, preferentemente la que está vinculada a la credencial institucional.

Acreditar, preferentemente, la conclusión del curso SAnaMente LibreMente: Jóvenes por la Paz y contra adicciones.

Si cumples con todos los requisitos, debes realizar tu registró en la página web de Becas BUAP 2026.

Fechas clave y proceso de registro para las becas BUAP 2026

El registro para las Becas BUAP 2026, que comenzó el pasado 15 de junio, finaliza el próximo sábado 20 de junio 2026 has las 17:00 horas, por lo que se recomienda a los interesados tomar precauciones; estas son las fechas clave:

