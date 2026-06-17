Casi un auto cada hora: roban más de 3 mil vehículos en Puebla en lo que va de 2026

Las cifras oficiales son estas: 3 mil 884 casos de robos de vehículos en el estado de Puebla en el periodo de enero hasta mayo de 2026, lo que representa 25 robos de autos al día. Prácticamente la delincuencia roba un auto cada hora en el estado gobernado por Alejandro Armenta.

Cifras oficiales: El impacto del robo de vehículos en Puebla en 2026

Además de los datos oficiales publicados por la Fiscalía General del Estado de Puebla, están los testimonios de poblanos que han sufrido el hurto de sus unidades. Y no sólo ciudadanos comunes, sino también casos como el de Eloy Rojas, conocido creador de contenidos para redes sociales, quien el 7 de junio de 2026 compartió que le habrían robado una camioneta en San Andrés Cholula.

“Suplico que, por favor compartan, estamos muy nerviosos. Me robaron la camioneta. (...) Es una camioneta de la familia. Me la acaban de robar”, declaró en un video que compartió en internet.

Testimonios ciudadanos: El recuento de los robos en San Andrés Cholula

Además de Armenta, el responsable de la estrategia de seguridad es Francisco Sánchez, quien debería hacerse cargo de las acciones para reducir estos robos.

Los habitantes han sido testigos de robos de vehículos. Laura Guzmán declaró a las cámaras de Azteca Noticias que vio cómo enfrente de su casa se iban a llevar una camioneta estacionada al frente de su vivienda. Incluso ella y su hija vieron cómo un joven trató de llevarse el vehículo.

"Me siento insegura": La voz de los habitantes de Puebla ante los constantes robos

Florencia Loyola, otra habitante de Puebla, destacó la percepción de inseguridad, ya que nota que se han llevado camionetas hasta a plena luz del día. “Completamente insegura me siento”, narró. Agregó que incluso han pedido auxilio a las autoridades “y muchas veces no llegan”.

