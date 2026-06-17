Alejandro Armenta llama “perrito” a periodista tras revelación de presunto fraude en auto eléctrico Olinia

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, desató una fuerte polémica tras llamar "perrito" al periodista Jorge García, del medio EMEEQUIS (MX). La agresión verbal ocurrió después de que el comunicador publicara una investigación que revela presuntas irregularidades y simulación de contratos en la construcción del auto eléctrico "Olinia", un proyecto emblemático de la administración estatal que se presumía como 100% mexicano.

Durante una intervención pública, el mandatario poblano arremetió contra el reportero que expuso el caso: "Quisiera ser prudente para no decirle una mala palabra a este señor, pero este... qué poco amor a Puebla y a México, ¿no? A lo mejor es parte del gremio de los perritos de ya saben". Al concluir su mensaje, el gobernador reafirmó el insulto directo al encasillarlo dentro del "gremio de los perritos, el de los mentirositos y de la ratitas". Ante la abierta ofensa del mandatario, el reportero no se quedó callado y le respondió de inmediato.

¿Otro elefante blanco? Las dudas detrás de Olinia, el auto eléctrico impulsado por la 4T

La investigación de 4.9 millones que desató la furia de Alejandro Armenta

Detrás del enojo del gobernador se encuentra una detallada investigación periodística de EMEEQUIS (MX) que exhibe un contrato por 4 millones 984 mil pesos otorgado por el Instituto Tecnológico Superior de Libres, una escuela de ingeniería que depende directamente del gobierno de Puebla, para la supuesta construcción del auto eléctrico Olinia.

El gobernador @armentapuebla_ estalló contra mi por revelar el contrato de 5 millones que le dio a Dielmex una empresa que hace señalética, para que hicieran el prototipo del coche Olinia.



Me llamó “perrito”, le contesto con datos duros a sus insultos. pic.twitter.com/4c3MuXKFW2 — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) June 15, 2026

El reportaje destapó las siguientes anomalías en el uso de los recursos:



Giro de la empresa: El dinero público fue entregado a la empresa Dielmex , una compañía dedicada originalmente a la fabricación de señales viales y no a la producción de automóviles eléctricos.

El dinero público fue entregado a la empresa , una compañía dedicada originalmente a la fabricación de y no a la producción de automóviles eléctricos. Componentes de China: A pesar de que el discurso oficial aseguró que el Olinia sería un vehículo de desarrollo netamente nacional, la investigación documentó que la empresa contratada compró las piezas clave —como cabinas y módulos— en China para luego importarlas.

¡Ataque a la prensa en #Puebla!



El gobernador @armentapuebla_ llamó "perrito" a un periodista tras una investigación que reveló irregularidades en la creación del auto eléctrico "Olinia".



La indagatoria descubrió un contrato de casi $5 millones de pesos otorgado a una empresa… pic.twitter.com/3lo6owaChg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 17, 2026

Ante los datos duros que ponen en entredicho la transparencia del proyecto tecnológico estatal, la administración de Alejandro Armenta reaccionó descalificando al gremio periodístico en lugar de aclarar el destino del presupuesto público y el cumplimiento de las licitaciones de la escuela de ingeniería poblana.

