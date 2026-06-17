“Manifestarse es un derecho": Abogadas indígenas rechazan represión a madres buscadoras por policía de Puebla

La Red Nacional de Abogadas Indígenas de Puebla emitió un pronunciamiento en el cual rechaza la violencia y la represión usadas por la policía poblana del régimen de Alejandro Armenta contra las madres buscadoras.

¿Qué sucedió con las madres buscadoras en Puebla?

Cabe recordar que el 8 de junio de 2026, la policía estatal y de la capital poblana reprimió al colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla, mientras la organización realizaba una manifestación a las afueras de un evento deportivo.

Red Nacional de Abogadas Indígenas condena represión en Puebla

En un comunicado, la Red Nacional de Abogadas Indígenas Capítulo Puebla aseguró que se pronunció contra “la persecución, criminalización y represión de parte de elementos policiales del gobierno del Estado de Puebla”.

La organización recordó que manifestarse “es un derecho constitucionalmente reconocido”, por lo que el Estado debe proteger el ejercicio de ese derecho, así como garantizar el acceso a la justicia, la debida diligencia, la verdad y la reparación integral del daño a las familias buscadoras.

Cifras oficiales: El panorama de personas desaparecidas en 2026

“El discurso gubernamental dice que es ‘tiempo de mujeres’, queremos que esto se materialice con actos que prevengan, atiendan y sancionen las violencias de género, racistas y criminalizantes”, señaló la Red Nacional de Abogadas Indígenas en su mensaje.

Cabe recordar que las cifras de la Fiscalía General del Estado de Puebla reportan a 675 personas desaparecidas desde enero de 2026 a la fecha.