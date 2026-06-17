¿Qué día hay partido en el Estadio Guadalajara? La fecha y cierres viales por el juego del Mundial 2026

La Selección Mexicana tendrá su próximo encuentro ante Corea del Sur por su segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y esta vez se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara, en Jalisco. Debido a ello, se implementará un operativo de seguridad que incluye cierres en las calles aledañas al recinto deportivo.

¿Qué zonas estarán totalmente inaccesibles en Guadalajara?

Este martes habrá cierres viales en las inmediaciones del Centro Histórico de nuestra ciudad. 🚧



Planifica tus traslados y utiliza rutas alternas.



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Calles cerradas por el partido México vs Corea

La Secretaría de Movilidad estatal activará el operativo llamado "Última Milla", el cual también se ha implementado en otras sedes como la Ciudad de México, para controlar el flujo de automóviles en el perímetro directo del Estadio Guadalajara.

Las patrullas y los agentes viales mantendrán guardias y restricciones en puntos como el Periférico Poniente, la avenida Vallarta, la avenida Las Torres, la avenida del Bajío, la avenida Inglaterra y la avenida Aviación.

Vialidades monitoreadas por autoridades

Como parte de las acciones para el partido que inicia a las 7:00 de la tarde, las autoridades de tránsito monitorearán constantemente las laterales de Periférico Poniente y la lateral de la avenida Vallarta.

Las avenidas del Bajío y del Bosque también estarán bajo supervisión para evitar el estacionamiento de automóviles en zonas prohibidas y asegurar el libre tránsito de los autobuses de los equipos.

Filtros peatonales y cierres totales en La Glorieta Minerva

El municipio informó que a partir de este 17 de junio se suspenderá el paso de vehículos en los alrededores de La Minerva por la instalación de escenarios para los conciertos mundialistas.

El anillo principal de la glorieta estará cerrado para colocar filtros de revisión de seguridad. Los carriles centrales y laterales de la avenida Vallarta no tendrán paso en el tramo que va desde Juan Palomar y Arias hasta la avenida Yaquis.

Calles céntricas sufrirán bloqueos por actividades culturales

El paso de aficionados hacia las pantallas gigantes y zonas de transmisión en vivo provocará el cierre de vialidades del centro histórico como Morelos, Hidalgo, Liceo, Maestranza y Ramón Corona.

La Policía Vial advirtió que las calles Fernando de Celada y Aurelio Aceves experimentarán cortes a la circulación, los cuales se activarán dependiendo de la cantidad de personas que estén en esos puntos.

Conoce los cierres viales de este miércoles, en las inmediaciones del Centro Histórico de Guadalajara.



Si transitas por la zona, utiliza rutas alternas.



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Autoridades recomiendan usar transporte y anticipar salidas

El gobierno de Jalisco pidieron a los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara planear sus rutas de traslado con varias horas de anticipación.

Para las personas que no cuentan con boletos para el partido entre México y Corea, se sugiere evitar los cuadrantes del Bajío y de La Minerva, tomando como alternativa el uso del tren ligero o del macrobús para reducir la saturación de los ejes viales.