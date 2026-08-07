Detención de Aguirre podría saldar deuda de justicia: padres de los 43 de Ayotzinapa

A unas horas de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del exgobernador de Guerrero, Angel Aguirre Rivero por el caso Ayotzinapa, padres y abogados de los 43 normalistas desaparecidos dieron a conocer su postura y dijeron que eso podría saldar la deuda de justicia pendiente desde hace ya casi 12 años.

A través de un breve comunicado, aclararon que la detención está sustentada y apegada a derecho, podría contribuir a saldar una deuda de justicia con las familias de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

Tras aclarar que hasta la tarde de este jueves 6 de agosto, ni las familias de los normalistas ni sus representantes legales habían sido notificados oficialmente por la FGR sobre la detención del exgobernador, por lo que desconocen el "alcance de la imputación".

Declaran por caso Ayotzinapa

Firmado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación Fundar, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), el documento indica que "de ser sólida y apegada a derecho, el proceso que inicia puede llegar a saldar una deuda de justicia para las familias de los estudiantes desaparecidos".

A pesar de haber sido un anuncio oficial de la FGR, las autoridades se habían comprometido con las familias de los normalistas a que les darían a conocer toda la información del caso primero a ellos y posteriormente a la opinión pública, lo que parece, no ocurrió en este caso.

Los representantes legales precisaron que solo conocen la información difundida públicamente por la fiscal general, Ernestina Godoy, y la reproducida por diversos medios de comunicación, pero a ellos no les han notificado nada hasta esta tarde.

Detienen a Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrero

La titular de la FGR dio a conocer este jueves, la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero y aclaró que ordenó analizar de nueva cuenta las "actuaciones existentes que abrieron nuevas líneas de investigación".

Lo anterior porque se encontraron indicios de la posible participación de Ángel Aguirre en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los 43 normalistas, ocurrida hace ya casi 12 años.

El Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra del mandatario por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.

Y es que desde 2014, los padres y madres de los normalistas han señalado que Aguirre Rivero debía aclarar su actuación aquella noche de terror, hecho que derivó en la separación de su cargo en ese mismo año.