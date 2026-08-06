5 claves que revelarían dónde están los 43 de Ayotzinapa tras captura de Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrero

El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, dio un giro nuevo tras la detención de Ángel Aguirre, ex gobernador del estado y quien presuntamente tuvo una participación en los hechos, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

El ex mandatario fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en cerca de la caseta de la autopista México-Querétaro, con dirección norte a la altura de la colonia Cedros, perteneciente al municipio de Tepotzotlán, en el Estado de México.

¿Por qué fue detenido Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrero?

Ernestina Godoy, titular de la FGR, informó la detención del ex gobernador de Guerrero, e indicó que ordenó analizar nuevamente "las actuaciones existentes que abrieron nuevas líneas de investigación", lo que arrojó la posible participación de Ángel Aguirre en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los 43 normalistas.

Estos son los nuevos datos clave del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La FGR reveló una cronología de acontecimientos clave que podrían dar más claridad sobre qué pasó en la llamada Noche de Iguala, en la que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" desaparecieron.



Autobús fue grabado cuando fue interceptado por policías

El autobús “Estrella de Oro” número 1531, en el que viajaba el grupo de normalistas, fue videograbado en la noche por las cámaras de seguridad números 12 y 15, ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del estado en Iguala, en el momento en que era detenido por policías municipales y estatales.



Fallas en el sistema de grabación

Las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material no existía por presuntas fallas técnicas del sistema; sin embargo, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa.



Videos fueron entregados al ex gobernador de Guerrero

En enero de 2026, una persona colaboradora confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel “N”, además de referir amenazas que explicaban su silencio previo.



Ángel Aguirre ordenó desaparecer evidencias

En mayo de 2026, un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio, al señalar que Ángel “N” ordenó, en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Y



Más servidores públicos participaron en los hechos

La FGR informó que cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.

¿De qué delitos fue acusado el ex gobernador de Guerrero?

De acuerdo con Ernestina Godoy, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra del ex gobernador, por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.

"Estos y otros elementos contenidos en la investigación, permiten sostener que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal", expresó la fiscal.