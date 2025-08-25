¿Fue Ángel Aguirre? Sheinbaum le hace el feo a supuesto regalo de exgobernador

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sorprendió este domingo al rechazar un regalo supuestamente enviado por el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en un hecho registrado mientras realizaba su gira de trabajo por la entidad.

El momento quedó documentado en un video difundido en redes sociales, que rápidamente generó reacciones entre usuarios y medios de comunicación.

VIDEO: Sheinbaum rechaza supuesto regalo de exgobernador

En el poblado de San José del Ejido, municipio de Ometepec y lugar de origen de Ángel Aguirre Rivero, conocido como el “cacique de la Costa Chica”, se produjo el inesperado incidente. Una mujer, identificada como Liz Díaz, esposa del morenista Eduardo Basilio Melo, se acercó a la presidenta ofreciendo una bolsa de papel kraft.

Inicialmente, Sheinbaum tomó el obsequio, pero al observar su contenido y leer algún mensaje, decidió soltarlo y negar la oferta con un gesto de cabeza.

La mandataria expresó de manera clara:

“¡Uy no mi amor, no! Mándele saludos y dígale que no. No recibo regalos de ellos”.El comentario generó cierta polémica, ya que muchos antiguos priistas ocupan actualmente cargos como cónsules o en puestos diplomáticos dentro de su gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum no aceptó un regalo que le envió el exgobernador perredista de #Guerrero, Ángel Aguirre, y quien tuvo que renunciar por el caso Ayotzinapa en octubre de 2014.



¿Quién es Ángel Aguirre Rivero?

Ángel Heladio Aguirre Rivero, nacido en 1956 y actualmente con 69 años, es reconocido por haber sido gobernador de Guerrero, cargo que dejó tras la crisis generada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un hecho que marcó un antes y un después en la política estatal y nacional.

Aguirre Rivero es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución donde también ejerció como profesor, consolidando su perfil académico antes de adentrarse plenamente en la política.

Entre las décadas de 1970 y 1990, Aguirre Rivero acumuló experiencia en diversos niveles de gobierno, desempeñándose en roles que abarcaban desde lo municipal hasta lo federal, siempre con un enfoque en políticas de desarrollo económico. Su carrera política se vio marcada por un ascenso constante dentro de las estructuras gubernamentales de Guerrero.

Durante la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, surgieron columnas y rumores que vinculaban al exgobernador con María de los Ángeles Pineda, esposa del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

