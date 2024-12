‘Ahora que no estás': La conmovedora serie de Amazon Prime que explora la muerte, la vida y el amor a través de los recuerdos

El próximo 25 de diciembre, Amazon Prime Video lanzará “Ahora que no estás”, una serie mexicana que se perfila como una obra conmovedora y reflexiva, explorando las complejidades del amor, la pérdida y la búsqueda de nuevas oportunidades.

Creada para resonar con un público que aprecia el cine de autor y las narrativas emocionales, esta producción se adentra en la vida de Javi (interpretado por Erik Hayser), un hombre que, tras la trágica muerte de su esposa Mía (Ana Serradilla), descubre una carta que revela una lista de cinco mujeres que ella considera esenciales para su bienestar. A través de esta reveladora misiva, Javi inicia un viaje de autodescubrimiento y sanación, enfrentando no solo el duelo por su gran amor, sino también las facetas desconocidas de sí mismo.

La serie se distingue por su enfoque introspectivo, convirtiendo el proceso de duelo en una travesía hacia la autoexploración y la reconstrucción personal.

¿En qué se inspiró el director Pepe Bojórquez que lo impulsó a desarrollar “Ahora que no estás”?

En entrevista en ‘Hechos Domingo’ con Jorge Zarza y Linet Puente, el director Pepe Bojórquez, compartió cuál fue la inspiración que lo impulsó a desarrollar esta emotiva trama, la cual deja un mensaje reflexivo sobre la muerte; temática que es recurrente en los filmes del cineasta mexicano.

“Es una realidad y tenemos que aceptarla, tenemos que verla de una forma buena, de cierta forma. A veces se puede vivir de los recuerdos y es suficiente los recuerdos, en este caso, esta pareja, ella muere joven y le dice claramente, los recuerdos son suficientes para seguir adelante.

“Hay que vivir de los momentos y alimentarnos de eso durante este tiempo. Y cuando yo me vaya, no hay que sufrir más, sino los recuerdos fueron suficientes para eso. A mí me gusta manejar eso porque creo que como ‘Caído del Cielo’, la película que hice anterior y que estuve aquí con ustedes, de Pedro Infante también me decían oye, hay que terminar dándose un beso y lo que tú quieras, pero no realmente, yo creo que los finales deben ser como deben ser, como es la vida, la vida”, explicó.

Esta obra es una historia para reír y llorar, tocando fibras que forman parte de la vida, desde la sensibilidad y el dejar ir; creando así una serie que tiene tintes de comedia y drama.

El elenco también incluye a actores como Gerardo Oñate, Yare Santana y Tina Romero, quienes interpretan personajes complejos y matizados, enriqueciendo la narrativa con sus actuaciones. La propuesta de Bojórquez destaca por su capacidad para combinar momentos de humor con profundas reflexiones sobre la pérdida y el amor, ofreciendo una experiencia emocionalmente resonante.