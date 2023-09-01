Autobús choca con un tren en Chile; hay varios muertos

En Chile, un tren de pasajeros chocó contra un autobús arrastrándolo varios metros, lo que provocó la muerte de al menos siete personas y otras cinco más resultaron heridas.

El camión transportaba 14 pasajeros, de los cuales perdieron la vida 6 y cinco más resultaron gravemente heridos, tres de ellos tuvieron que ser sometidos a cirugías.

El choque entre el tren y el autobús ocurrió en un cruce ferroviario cerca de la comuna de San Pedro; cuando el bús se pasó los señalamientos de que ya venía el tren, lo que ocasionó que este no se pudiera frenar e impactara al camión.

Daniela Dresdner, delegada municipal de Biobío, indicó que el accidente se originó por “una imprudencia absoluta”, por lo que el chofer del autobús fue detenido por la policía y podría enfrentar cargos por homicidio.

|Reuters

La empresa ferroviaria indicó que ninguno de sus pasajeros resultó herido en el choque, y acusó que los conductores de autobuses no respetan las barreras que confinan la vía por donde pasan.

“Hemos reiterado y denunciado permanentemente las conductas temerarias e irresponsables de conductores que a diario no respetan las barreras que confinan la vía ferroviaria al momento de la venida de trenes de pasajeros o carga”.

Testigos narraron cómo fue el accidente

El medio “24 horas” entrevistó a una testigo que presenció el accidente, quien relató que “el tren tocó la bocina, el chofer fue el imprudente que cruzó, se metió y yo vi cuando el tren impactó a la micro”.

Añadió que el tren golpeó por un costado al autobús, e incluso algunos pasajeros se salieron del vehículo.

Las personas que vieron el accidente corrieron para tratar de ayudar a los heridos, algunos incluso arrancaron los asientos del autobús para liberar a los heridos que estaban atrapados.