Alberto Fernández, expresidente de Argentina, es señalado de haber golpeado a su exesposa

Un caso de violencia contra la mujer se dio a conocer. El hombre señalado como agresor es Alberto Fernández, expresidente de Argentina, quien ha sido acusado de haber golpeado a Fabiola Yáñez, su exesposa.

La mujer, de acuerdo con algunas imágenes que se dieron a conocer, fue golpeada en el ojo y axila, zonas donde presentaba moretones; señal de un violento jalón. La mujer presentó hace dos días una demanda de violencia género, violencia física y psicológica, pero la reacción de él fue de querer desprestigiarlo y aliarse con el actual presidente Javier Milei.

“Todo el tiempo em golpeas”, dijo exprimera dama en mensaje de WhatsApp



La violencia de la que Fabiola Yáñez era víctima quedó evidenciada en una conversación a través de WhatsApp, donde un mensaje que envió al expresidente Alberto Fernández, deja ver que la mujer era golpeada por él.

“Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas, es insólito. No puedo permitir que me hagas esto cuando yo no te hice nada y todo lo que trato de hacer es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, se lee en un mensaje escrito por ella.





Por su parte, él no dejó la situación así y respondió a su exesposa con otro mensaje en el que escribió: “Pero dejá de discutir, al final terminamos peleados nosotros por todos los demás, por favor, vení".

Del expresidente que se autoerigía como simpatizante del feminismo, liberal, progresista y a quien le gustaba presumir que había terminado con el patriarcado en Argentina, no hay registro pues en un mensaje de Fabiola Yáñez parece ser lo contrario.

“Venís golpeándome hace tres días seguidos”,"y cuando me sacudiste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me sacudiste”, escribió, pero al saber de la situación, el exmandatario argentino respondió: “Me cuesta respirar. Por favor, pará. Me siento muy mal”.

El expresidente de #Argentina, que se decía simpatizante del feminismo, es acusado de ser golpeador.



Su esposa Fabiola Yáñez alzó la voz y presentó las pruebas de la violencia que sufría por parte del exmandatario, Alberto Fernández.@morferro nos cuenta en #Hechos pic.twitter.com/jHRIUXcfnN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 10, 2024

Cristina Fernández de Kirchner señala que Alberto Fernández “no fue un buen presidente”

En un mensaje en su cuenta de X, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner expresó que Alberto Fernández “no fue un buen presidente”, pero las fotografías donde se a Fabiola Yáñez con moretones y la conversación entre la expareja presidencial “no sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana”.

“En lo personal y como mujer que ha sido objeto (y lo sigue siendo) de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física, como fue el intento de asesinato del 1 de septiembre del 2022, expreso mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, sin olvidar las palabras que Francisco me dijo al día siguiente de aquel hecho: “toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal”, escribió.