Tragedia en Gaza: Soldados israelíes mataron a personal de UNICEF que llevaba agua a familias palestinas

Los soldados israelíes siguen mostrando de lo que están hechos. Esta vez, mataron a sangre fría a personal del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Las víctimas eran conductores que llevaban insumos para intentar ayudar a familias que han sufrido la guerra en el Estado de Palestina desde hace varios años a causa de la ocupación e intereses de Israel.

Crisis humanitaria: UNICEF denuncia ataque contra su personal

La mañana de este 17 de abril de 2026, una nueva tragedia golpea los esfuerzos de ayuda internacional. UNICEF confirmó que soldados israelíes mataron a dos conductores que se encontraban realizando labores críticas de suministro de agua potable.

El homicidio ocurrió en el norte de la Franja de Gaza, específicamente en el punto de carga de Mansoura, una instalación vital para la supervivencia de miles de civiles.

🔴Soldados israelíes mataron a tiros a 2 conductores de camiones contratados por UNICEF para suministrar agua a las familias de Gaza, denuncia la agencia

Ocurrió durante unas operaciones rutinarias "sin que se produjeran cambios en los movimientos ni en los procedimientos" pic.twitter.com/Xlrpjt9Tsq — Noticias ONU (@NoticiasONU) April 17, 2026

Detalles del incidente en Mansoura

Según el comunicado oficial emitido desde Nueva York, las víctimas eran conductores contratados que operaban bajo protocolos rutinarios. La agencia de las Naciones Unidas subrayó que el ataque se produjo ‘sin que hubiera cambios en los movimientos ni en los procedimientos’ habituales de la misión. Además de los dos fallecidos, otras dos personas resultaron heridas durante el tiroteo.

El punto de agua de Mansoura no es una ubicación cualquiera; actualmente es el único punto de llenado operativo para la línea de suministro Mekorot que sirve a la Ciudad de Gaza. El hecho de que soldados israelíes asesinaran a personal de UNICEF en este lugar estratégico pone en jaque la distribución de agua para niños y familias que dependen enteramente de estos camiones cisterna.

Suspensión de actividades y exigencia de justicia

Ante la gravedad de los hechos, UNICEF ha tomado la difícil decisión de instruir a sus contratistas a suspender todas las actividades en el sitio hasta que se restauren las condiciones de seguridad. Esta pausa forzada agrava la ya precaria situación de salubridad en la región.

‘La protección de los civiles y de quienes entregan asistencia vital es una obligación bajo el derecho internacional humanitario’, sentenció la agencia en su denuncia.

UNICEF ha hecho un llamado urgente a las autoridades israelíes para que realicen una investigación inmediata y exhaustiva que garantice la rendición de cuentas.