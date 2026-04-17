Desaparece barco en el Pacífico en un supertifón: ¿Qué es y por qué es tan peligroso?

La Guardia Costera de Estados Unidos inició un operativo de búsqueda para localizar a seis personas a bordo de un buque de carga que desapareció tras el paso del Supertifón Sinlaku. El contacto con la embarcación se perdió en las inmediaciones de la isla de Guam, en el Pacífico Occidental.

Sin rastro del barco

La tripulación del buque "Mariana", una embarcación de carga seca de 44 metros de largo, notificó a las autoridades el pasado 15 de abril que el motor de estribor había fallado y requerían asistencia técnica. Sin embargo, las comunicaciones se interrumpieron totalmente la tarde del 16 de abril. Ante la pérdida de contacto, se desplegó un avión H-130 Hércules para rastrear la zona.

Las labores de rescate se han visto obstaculizadas por el clima extremo. Los fuertes vientos obligaron a la aeronave de búsqueda a regresar a la base en Guam, la isla más grande de Las Marianas. Según informó la Guardia Costera, el operativo se reanudará a primera hora de este sábado conforme las condiciones lo permitan.

😮 Powerful Typhoon Sinlaku has struck Saipan in the Northern Mariana Islands, bringing strong winds and severe weather conditions to the region. pic.twitter.com/WYLrjmgGUk — Breaking911 (@Breaking911) April 14, 2026

Daño por el tifón

El Supertifón Sinlaku azotó las Islas Marianas del Norte a principios de esta semana, dejando daños severos en las islas de Tinian y Saipan. En Guam, sede de varias bases militares estadounidenses, el fenómeno provocó inundaciones repentinas. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha comenzado a desplegar recursos y personal en la región tras el levantamiento de las órdenes de refugio en las islas afectadas.

¿Qué es un Supertifón y por qué es tan peligroso?

Un tifón y un huracán son el mismo fenómeno meteorológico: tormentas con vientos en espiral que se alimentan del agua cálida del mar. La única diferencia es el lugar donde ocurren; si se forman en el Océano Pacífico occidental (cerca de Asia), se les llama tifones.

Se le añade el prefijo "Súper" cuando la tormenta alcanza niveles de energía extraordinarios. Para ser catalogado así, sus vientos sostenidos deben superar los 240 km/h.

Poder de destrucción: A esas velocidades, el viento puede arrancar árboles de raíz, destruir edificios de materiales ligeros y derribar el tendido eléctrico por completo.

A esas velocidades, el viento puede arrancar árboles de raíz, destruir edificios de materiales ligeros y derribar el tendido eléctrico por completo. Maremotos o marejadas: El supertifón "empuja" el océano hacia la tierra, provocando inundaciones masivas en las costas en cuestión de minutos.

El supertifón "empuja" el océano hacia la tierra, provocando inundaciones masivas en las costas en cuestión de minutos. Lluvias torrenciales: Pueden arrojar en un solo día la cantidad de agua que normalmente caería en varios meses, causando deslaves e inundaciones repentinas (como las reportadas en Guam).

Pueden arrojar en un solo día la cantidad de agua que normalmente caería en varios meses, causando deslaves e inundaciones repentinas (como las reportadas en Guam). Aislamiento: Debido a su magnitud, suelen destruir puertos y aeropuertos, dejando a las islas incomunicadas y dificultando el rescate, tal como sucede actualmente con la búsqueda de los seis tripulantes del buque Mariana.

El Supertifón Sinlaku es especialmente peligroso porque ha golpeado islas pequeñas y bajas, donde no hay refugios naturales contra el viento y el avance del mar es inevitable.