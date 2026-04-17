Se les acaba el escondite: Sube la cifra de criminales capturados en Estados Unidos con la caída de un prófugo de Sinaloa

La lista de criminales capturados en Estados Unidos que intentan evadir la justicia mexicana sigue creciendo. Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvieron a un mexicano que se ocultaba ilegalmente en territorio estadounidense mientras en nuestro país era buscado por un delito atroz: la violación de una menor de 12 años en el estado de Sinaloa.

El fin de la huida en la frontera

El arresto se produjo por un operativo de vigilancia que permitió identificar al sujeto, quien pensó que cruzar la línea divisoria borraría su historial delictivo. Sin embargo, dentro de los protocolos de identificación de criminales, saltó la alerta roja emitida por las autoridades sinaloenses.

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson subrayó que el individuo ya inició su proceso de remoción para ser transferido de inmediato a las autoridades mexicanas, asegurando que ‘quienes cometen delitos rendirán cuentas’.

La cooperación 🇺🇸🇲🇽 da resultados. Un ciudadano mexicano que se encontraba de manera ilegal en los Estados Unidos - buscado en Sinaloa por la violación de una menor de 12 años - fue detenido por autoridades de CBP estadounidenses mediante esfuerzos coordinados con sus… pic.twitter.com/dUZlYHNma7 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 17, 2026

Cacería de fugitivos en el último año

Entre 2025 y 2026, la persecución de quienes huyen hacia el norte se ha intensificado. La estadística de criminales capturados en Estados Unidos que son devueltos a México ha aumentado. Recientemente, las agencias fronterizas han entregado a sujetos vinculados con homicidios y feminicidios que pretendían camuflarse entre la población migrante en ciudades como San Diego o El Paso.

La cifra de criminales capturados en Estados Unidos y entregados a la Fiscalía General de la República (FGR) incluye a operadores logísticos de grupos delictivos y agresores sexuales. Entre ellos destaca el caso de Salvador Suazo-García, otro prófugo por abusos contra menores.

CBP vs. ICE: ¿Quién se encarga de capturar criminales en Estados Unidos?

Es común que se confunda a las agencias, pero sus roles en la detección de criminales son diferentes. El CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) es el primer contacto; su jurisdicción está en los límites fronterizos (puertos de entrada, aeropuertos y la línea divisoria). Ellos son quienes ‘atajan’ al delincuente en el momento en que intenta cruzar o poco después de hacerlo.

Por otro lado, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) opera en el interior del país. Si un prófugo ya logró establecerse en una ciudad como Chicago o Nueva York, es ICE quien realiza la investigación y el arresto. En el caso del agresor de Sinaloa, fue el CBP quien lo detectó en la zona limítrofe, asegurando que estos criminales no se internen en Estados Unidos y sean entregados directamente a las autoridades mexicanas correspondientes.