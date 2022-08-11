Celebran vigilia por asesinato de cuatro musulmanes en Nuevo México

Cientos de residentes de Albuquerque se reunieron el miércoles 10 de agosto en el Centro Islámico de Nuevo México para una oración interreligiosa y un servicio conmemorativo en honor a cuatro hombres musulmanes que fueron asesinados.

Los hombres fueron víctimas de una serie de asesinatos que sacudieron a la comunidad islámica de la ciudad más grande de Nuevo México.

Las autoridades reforzaron la seguridad alrededor de las mezquitas del área de Albuquerque para disipar cualquier temor de un tirador motivado por el odio anti-musulmán.

El martes 9 de agosto, la policía de Nuevo México arrestó a Muhammad Syed, de 51 años, uno de los miembros de la comunidad de inmigrantes islámicos de la ciudad y sospechosos de los asesinatos.

Las autoridades de Nuevo México dijeron que los asesinatos podrían haber tenido su raíz en un rencor personal de Muhammad Syed, posiblemente con connotaciones sectarias dentro de los musulmanes.

Las cuatro víctimas eran de ascendencia afgana o pakistaní. Uno fue asesinado en noviembre y los otros tres en las últimas dos semanas.

Los investigadores todavía están reconstruyendo los motivos de los asesinatos de los cuatro musulmanes, dijo el subcomandante Kyle Hartsock del Departamento de Policía de Albuquerque en una conferencia de prensa.

Arrestan en Nuevo México a Muhammad Syed

La policía de Nuevo México logró capturar a Muhammad Syed, un hombre al que llamaron su principal sospechoso en los tiroteos fatales de cuatro hombres musulmanes en Albuquerque.

La policía acreditó las sugerencias del público para ayudar a los investigadores a localizar un automóvil que los detectives creían que se usó en al menos uno de los asesinatos.

Muhammad Syed fue acusado formalmente de dos de los homicidios: los de Aftab Hussein, de 41 años, y Muhammed Afzaal Hussain, de 27, asesinados el 26 de julio y el 1 de agosto, respectivamente, pero se le considera sospechoso de los cuatro asesinatos, dijo la policía.

La última víctima, Nayeem Hussain, de 25 años, camionero que se convirtió en ciudadano estadounidense el 8 de julio, fue asesinado el viernes 5 de agosto, horas después de asistir al entierro de los dos hombres asesinados en julio y agosto, ambos de desendencia pakistaní.

La primera víctima conocida de Muhammad Syed fue Mohammad Ahmadi, de 62 años, nativo de Afganistán, fue asesinado el 7 de noviembre de 2021 mientras fumaba un cigarrillo frente a una tienda de comestibles y una cafetería que administraba con su hermano en Albuquerque.

La policía de Nuevo México dijo que los dos asesinatos de los que se acusó inicialmente a Muhammad Syed estaban vinculados según los casquillos de bala encontrados en las dos escenas del crimen, y la investigación se ramificó a partir de ahí.

Según la policía, los detectives se preparaban para registrar la casa de Syed en el sureste de Albuquerque el lunes cuando salió de la residencia en el automóvil que los investigadores habían identificado al público un día antes como un "vehículo de interés".

Albuquerque y las autoridades estatales han estado trabajando para proporcionar presencia policial adicional en las mezquitas durante los momentos de oración a medida que avanzaba la investigación.

De los 565,00 habitantes de Albuquerque, 5,000 de ellos son musulmanes.