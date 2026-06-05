¿Fin de la guerra en Ucrania? Zelenski envía carta a Putin y le propone una reunión cara a cara

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, ha enviado una extensa carta abierta dirigida directamente a su homólogo ruso, Vladímir Putin. En la misiva, el líder ucraniano propone dejar atrás a los intermediarios y sostener un diálogo directo "cara a cara" para pactar el fin de la invasión militar que comenzó en febrero de 2022.

Zelenski fue enfático al señalar que, debido a que la atención política y los recursos de los Estados Unidos se encuentran actualmente "totalmente centrados en la cuestión de Irán", sería un grave error histórico para Europa "limitarse a esperar" a que el conflicto en su territorio vuelva a ser la prioridad de Washington. Ante esto, planteó que la paz definitiva solo se logrará mediante una negociación bilateral y sugirió formalmente que la cumbre presidencial tenga lugar en territorio neutral, poniendo como opciones a Suiza o Turquía.

Open Letter

To the President of the Russian Federation

From the President of Ukraine



When you came to power in Russia more than 26 years ago, many people in Ukraine viewed you positively. That is how it was. But that is now in the past.

Now, the overwhelming majority of… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 4, 2026

El duro mensaje de Ucrania y el respaldo de Trump

La carta, que supera las 1,800 palabras, no escatimó en reclamos pero también lanzó un reto directo al mandatario ruso: "No tenga miedo de tomar el camino que los saque de esta guerra. Eso es lo principal que se les pide ahora", sentenció Zelenski. Asimismo, el presidente ucraniano solicitó formalmente un alto el fuego total mientras se organicen y ejecuten dichas conversaciones de paz, argumentando que el propio pueblo ruso ya acusa el cansancio de la escasez de gasolina, la inflación y los recientes ataques con drones ejecutados por Kiev, como el "saludo" en forma de bombardeo que sacudió las afueras de San Petersburgo.

Desde Washington, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó la propuesta de una reunión bilateral como algo "estupendo" y se atribuyó parte del mérito de este acercamiento. "Creo que hemos tenido mucho que ver en ello. Quiero que cada uno haga ciertas concesiones, y creo que lo van a hacer", declaró Trump, desmarcándose de las críticas del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien horas antes había asegurado que la política exterior de la Casa Blanca no había cambiado, afirmando de manera irónica que "la guerra de Biden se ha convertido en la guerra de Trump".

¿Qué tan posible es esa reunión?

Pese al optimismo mostrado por la comunidad internacional, las posibilidades reales de que la reunión ocurra enfrentan severos obstáculos impuestos por Moscú. Durante una conferencia con prensa extranjera en el marco del foro económico de San Petersburgo, Vladímir Putin enfrió las expectativas al poner en duda la legitimidad de Zelenski como un interlocutor válido para firmar la paz. "Si el señor Zelenski es un representante legítimo de Ucrania o no es una cuestión que deben resolver los abogados mediante un análisis jurídico", declaró el mandatario ruso.

Aunado a este cuestionamiento legal, Putin descartó implementar un alto el fuego inmediato y sugirió que cualquier acuerdo definitivo pasará por el control total de Rusia sobre la región del Donbás. Ante esto, Zelenski reviró en su escrito asegurando que los plazos rusos de conquista militar se han vencido consecutivamente, sentenciando firmemente que las tropas invasoras jamás lograrán controlar por completo la provincia de Donetsk. Con las anteriores mesas de paz en Ginebra, Abu Dabi y Estambul totalmente colapsadas, el destino de esta nueva propuesta pende de un hilo legal y de la presión que la Casa Blanca pueda ejercer en las próximas semanas.