¡Cuidado con lo que postulas! Alianza de inteligencia advierte sobre ofertas de empleo falsas en páginas de reclutamiento para extraer información sensible

Las agencias de inteligencia de la alianza Five Eyes (integrada por Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) emitieron una alerta internacional urgente. Las autoridades descubrieron que los servicios de inteligencia militar de China están desplegando una estrategia "agresiva" de reclutamiento en línea a través de plataformas comerciales de empleo como LinkedIn, Indeed y Upwork con el único objetivo de acceder a información clasificada y sensible.

A través del boletín conjunto titulado "Safeguarding Our Secrets" (Salvaguardando nuestros secretos), el grupo detalló que redes de espionaje y ciberdelincuentes se hacen pasar por reclutadores de recursos humanos, consultores o representantes de empresas privadas y centros de investigación (think tanks) legítimos. Mediante este engaño, publican atractivas ofertas de trabajo para perfiles especializados en análisis, consultoría o defensa, atrayendo a candidatos que poseen información privilegiada.

¿Quiénes son los objetivos principales de este fraude?

La red de espionaje no solo busca a los altos mandos, sino a cualquier eslabón que tenga acceso directo, indirecto o periférico a datos gubernamentales o clasificados. Entre las víctimas objetivo se encuentran:

Personal militar: Incluyendo a elementos en activo o estacionados en regiones clave como el Indo-Pacífico.

Incluyendo a elementos en activo o estacionados en regiones clave como el Indo-Pacífico. Funcionarios públicos: Empleados gubernamentales o cualquier persona que posea acreditaciones de seguridad vigentes.

Empleados gubernamentales o cualquier persona que posea acreditaciones de seguridad vigentes. Perfiles periféricos: Profesionales de centros de investigación (think tanks), consultores e incluso periodistas que manejen información no pública.

El ministro de Seguridad del Reino Unido, Dan Jarvis, hizo un llamado enérgico para que cualquier persona que cumpla con este perfil se mantenga en máxima alerta ante señales de contacto sospechoso en redes profesionales, evitando así comprometer la seguridad nacional de manera inadvertida.

Así opera la trampa: Del currículum al pago con criptomonedas

Las investigaciones de la alianza de inteligencia revelaron el modus operandi paso a paso que utilizan los agentes extranjeros para extraer la información:

El anzuelo: Publican la vacante falsa en plataformas populares de empleo. Cuando los candidatos postulan, los espías revisan minuciosamente los currículums para identificar quiénes tienen acceso a los datos más jugosos. La entrevista virtual: Coordinan entrevistas de trabajo en formato digital para formalizar el engaño. La prueba de ensayo: Como parte del supuesto proceso de selección, le piden al candidato que redacte reportes detallados sobre temas geopolíticos sensibles, como defensa, comercio o las relaciones internacionales de China. La presión y el traslado: Una vez que el candidato muerde el anzuelo, los operadores lo presionan para entregar datos no públicos y exigen mudar la conversación a plataformas de mensajería encriptada. El pago: Por cada reporte entregado, los reclutadores falsos pagan sumas que van desde unos pocos cientos hasta varios miles de dólares, utilizando pasarelas como PayPal, Western Union o transferencias de criptomonedas.

¡Vacantes de trabajo falsas encienden alertas!



Dos menores de #NuevoLeón fueron rescatados tras caer en una vacante falsa; te damos algunas claves para identificar falsas ofertas de empleo y evitar riesgos.https://t.co/hamoT3V5i3 pic.twitter.com/kxMlf5Q4bW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 4, 2026

¿Cómo detectar que una oferta de trabajo es falsa?

Para evitar caer en estas sofisticadas redes de extracción de información, los expertos en ciberseguridad recomiendan verificar los siguientes puntos antes de compartir datos o documentos internos: