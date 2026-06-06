De abogado de Trump a jefe de Justicia: el ascenso de Todd Blanche

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que propondrá a Todd Blanche como secretario de Justicia permanente, un movimiento que consolida a uno de sus colaboradores más cercanos dentro de su administración.

El anuncio ocurrió durante una cena privada celebrada en la Casa Blanca y fue difundido en redes sociales por Dan Scavino, quien compartió un video donde el mandatario adelanta la decisión.

"Mañana le daré instrucciones a Dan y a todos los demás involucrados en ese proceso tan complicado, que creo que se desarrollará muy rápidamente, de que lo nombraremos secretario de Justicia permanente", afirmó Trump durante el encuentro.

Congratulations to Todd Blanche on his nomination by President Trump to become the next Attorney General!



Todd is a friend and I look forward to continuing our work together. pic.twitter.com/xzTCpg3U2T — Susie Wiles (@SusieWiles47) June 5, 2026

¿Quién es Todd Blanche, el hombre elegido por Trump?

Blanche se desempeña actualmente como secretario de Justicia interino, cargo que ocupa desde la salida de Pam Bondi hace aproximadamente dos meses.

Antes de integrarse al gobierno, fue uno de los abogados personales más visibles de Trump durante varios de los procesos judiciales que enfrentó el republicano.

Su cercanía con el presidente y su papel en la defensa legal del mandatario lo convirtieron desde el inicio en uno de los principales candidatos para quedarse de manera definitiva al frente del Departamento de Justicia.

Desde la Casa Blanca han destacado la lealtad y el trabajo realizado por Blanche durante los últimos meses. La portavoz presidencial, Abigail Jackson, aseguró que Trump mantiene una excelente relación con el funcionario y está satisfecho con su desempeño.

Según la administración, Blanche ha impulsado acciones enfocadas en combatir el fraude, reforzar políticas de seguridad y aplicar medidas alineadas con la agenda del presidente.

Además, el mandatario lo ha descrito en varias ocasiones como un litigante eficaz y un aliado confiable dentro de su equipo.

We’re taking the next step in @POTUS’s mission to Making America Safe Again, with the Model Cities Initiative. Under this administration, we are committed to public safety throughout our cities. https://t.co/smheqDhWVw — Acting AG Todd Blanche (@DAGToddBlanche) June 3, 2026

¿Qué polémicas rodean al futuro secretario de Justicia?

El posible nombramiento no está exento de polémicas. Durante su gestión interina, Blanche ha impulsado decisiones que han generado críticas entre opositores y organizaciones civiles. Entre ellas destacan investigaciones contra adversarios políticos de Trump, cambios en algunas regulaciones relacionadas con armas de fuego y acciones dirigidas contra filtraciones a medios de comunicación.

Sus detractores sostienen que varias de estas medidas reflejan intereses políticos del presidente más que una actuación independiente del Departamento de Justicia.

Por otro lado, algunos legisladores republicanos también manifestaron preocupación por una propuesta para crear un fondo multimillonario destinado a compensar a personas que aseguran haber sido procesadas injustamente por el gobierno federal.

La iniciativa enfrentó resistencia dentro del propio Partido Republicano y finalmente fue retirada por el Departamento de Justicia esta semana.

¿Qué sigue para el nombramiento de Todd Blanche?

Aunque Trump ya adelantó públicamente su intención, el proceso formal de nominación aún debe completarse.

Todo apunta a que el anuncio oficial llegará en los próximos días, poniendo fin a la etapa de interinidad de Blanche y consolidándolo como una de las figuras más influyentes dentro del gobierno estadounidense. El propio funcionario ha expresado en repetidas ocasiones su disposición para seguir trabajando junto al presidente.

Incluso, tras asumir el cargo de forma temporal, aseguró que servir en la administración Trump representa "el mayor honor de toda una vida".

Con el respaldo abierto del mandatario y una relación cada vez más sólida con la Casa Blanca, el camino parece despejado para que Todd Blanche se convierta en el próximo secretario de Justicia de Estados Unidos.

Con información de CNN...