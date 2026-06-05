“Capital mundial del terrorismo": Marco Rubio acusa a Cuba de impulsar movimientos radicales en América Latina

El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones en contra de entidades vinculadas al gobierno de Cuba, en una medida presentada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Estados Unidos lanza ofensiva contra Cuba; anuncia nuevas sanciones

Al dar a conocer las restricciones, Rubio calificó a la isla como “la capital mundial del terrorismo de izquierda radical”, y acusó al gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel de fincar, entrenar y respaldar movimientos marxistas en América Latina y otras regiones del mundo.

De acuerdo con el funcionario, las medidas afectan a organismos estatales y organizaciones consideradas clave para la influencia internacional de Cuba.

For decades, Cuba has been the world capital for radical left-wing terrorism. The regime in Havana has recruited, trained and backed violent Marxist and third-worldist movements across our hemisphere and beyond. Today, we are targeting the network that enables and funds Cuba's… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 4, 2026

Además, Estados Unidos advirtió que empresas y bancos que mantengan colaboración con las entidades sancionadas podrían enfrentar restricciones adicionales, como parte de la estrategia para aumentar la presión sobre el gobierno de Cuba.

Las nuevas medidas se suman a las acciones que Washington ha impulsado contra La Habana en medio de las persistentes diferencias políticas entre ambos países.

Marco Rubio anuncia cierre de consulado en México

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dio a conocer que la administración del presidente Donald Trump procederá con el cierre de uno de sus consulados en el territorio mexicano.

Durante una comparecencia ante los integrantes de la Cámara de Representantes, Marco Rubio justificó la medida explicando que la baja cantidad de permisos aprobados en el consulado no permite sostener la viabilidad de una oficina permanente de tiempo completo.

De acuerdo con el funcionario federal, esta decisión forma parte de una estrategia integral para consolidad y optimizar las operaciones de las representaciones de Estados Unidos en el mundo.

"Hemos hecho esto repetidamente. Lo hemos visto en México, donde vamos a cerrar un consulado", sostuvo el secretario ante los legisladores.

Actualmente, la red de consulados de EU en México juega un papel fundamental en la gestión de flujos migratorios legales, servicios de emergencia para turistas y residentes norteamericanos, y la coordinación de asuntos administrativos de la agenda bilateral.