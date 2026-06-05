Estos son los consulados de Estados Unidos en México que estarían en riesgo de cierre tras anuncio de Marco Rubio

Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, encendió las alertas de los ciudadanos mexicanos después de que anunció de forma oficial que, en la actual administración del presidente Donald Trump, se procederá al cierre de uno de sus consulados en México .

La medida tomada por el funcionario federal y el gobierno estadounidense procede de una baja cantidad de permisos aprobados en la sede que cerrará sus puertas, pues reitera que no se puede sostener la viabilidad de una oficina permanente.

Marco Rubio destacó que este proceso lo realizan repetidamente como parte de una estrategia integral para optimizar las operaciones, por lo que, tras identificarse que la actividad no es justificable para que la sede siga abierta, se optó por cerrar el consulado.

¿Qué consulados de Estados Unidos operan actualmente en México?

Aunque el gobierno estadounidense confirmó que uno de sus consulados dejará de operar en territorio mexicano, hasta ahora no existe información oficial sobre cuál será la sede afectada. Esto ha provocado dudas entre miles de personas que realizan trámites de visa, renovaciones o gestiones consulares en distintas regiones del país.

Actualmente, la red diplomática de Estados Unidos en México está integrada por una embajada principal ubicada en la Ciudad de México y varios consulados distribuidos estratégicamente para atender diferentes estados.

La sede de la capital concentra gran parte de los servicios para el centro y sur del país, mientras que oficinas regionales operan en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Hermosillo, Mérida, Ciudad Juárez, Nogales, Nuevo Laredo y Matamoros.

Cada representación consular atiende zonas específicas y, en algunos casos, cuenta con agencias adicionales para ampliar la cobertura; gracias a esta estructura, millones de personas pueden realizar trámites migratorios sin necesidad de trasladarse hasta la capital del país.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿TE QUEDARÁS SIN CITA? MARCO RUBIO ANUNCIA CIERRE DE CONSULADO EN MÉXICO Y ESTOS ESTADOS PODRÍAN SUFRIR EL IMPACTO

|Reuters

También revisan la operación diplomática entre México y Estados Unidos

El anuncio de Marco Rubio ocurre en medio de una revisión más amplia sobre la operación diplomática entre ambas naciones; reportes difundidos en Estados Unidos señalaron que el Departamento de Estado inició una evaluación sobre el funcionamiento de las representaciones mexicanas que operan en territorio estadounidense.

Aunque las autoridades norteamericanas no han detallado las posibles consecuencias de estas revisiones, el tema ha generado atención debido al debate político que existe actualmente en materia migratoria y de cooperación bilateral.

Por ahora, el Departamento de Estado mantiene sin cambios los servicios consulares en México y continúa procesando solicitudes de visa y otros trámites de manera habitual; sin embargo, la incertidumbre permanece entre usuarios que buscan conocer cuál será la oficina que eventualmente cerrará sus puertas y cómo podría impactar la atención en determinadas regiones del país.