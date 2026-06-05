El desastre del Hindenburg: el accidente de dirigible que impactó el mundo y el transporte global

El 6 de mayo de 1937, el cielo de Lakehurst, Nueva Jersey, fue testigo de una de las tragedias más icónicas e impactantes del siglo XX: el incendio del LZ 129 Hindenburg. Este dirigible alemán, que representaba la epítome de la ingeniería aeronáutica de la época y el orgullo del régimen nazi, se convirtió en tan sólo segundos en una gigantesca bola de fuego en menos de un minuto, cuando acababa de cruzar el océano Atlántico.

El desastre dejó un saldo de 35 muertos de las 97 personas a bordo (más un trabajador en tierra), y arrasó con el futuro de un medio de transporte que se veía como innovador y prometía conectar más fácilmente al mundo.

¿Qué era el Hindenburg?

El Hindenburg era un zeppelin gigantesco: medía 245 metros de largo (el triple de lo que un Boeing 747, los transatlánticos de dos pisos) y para mantenerse a flote requería 200,000 metros cúbicos de gas. Originalmente se diseñó para utilizar helio, un gas que es seguro y no inflamable, pero el monopolio de exportación de Estados Unidos y el rompimiento de relaciones políticas con la Alemania nazi obligaron a los ingenieros a rellenarlo con hidrógeno, lo que lo convirtió en una bomba (literalmente) esperando explotar.

May 6, 1937: The Hindenburg disaster occurred when the zeppelin caught fire and was destroyed within a minute while attempting to dock in New Jersey. pic.twitter.com/BOkFfLNZV4 — Today in History (@TodayinHistory) May 6, 2026

El accidente que marcó un antes y un después en la aeronaútica

Después de atravesar el océano Atlántico sin contratiempos desde Frankfurt, el dirigible se estaba a punto de llegar a la Estación Naval de Lakehurst durante una tormenta eléctrica. A las 7:25 p.m., mientras se soltaban las líneas de amarre a tierra, se desató el fuego en la parte trasera de la aeronave. Como el hidrógeno es sumamente ligero, las llamas consumieron la estructura de aluminio y la lona exterior a una velocidad terrorífica, haciendo que el gigante cayera al suelo en tan sólo poco más de medio minuto.

¿Por qué ocurrió el desastre?

La primera reacción de la gente fue asumir sabotaje con motivos políticos, pero las investigaciones oficiales determinaron que la causa más probable fue una descarga electrostática (fuego de San Telmo). Una fuga de hidrógeno (muy probablemente fue provocada al romperse un cable interno que perforó una celda de gas) se mezcló con el oxígeno del aire. Al momento de hacer contacto con la electricidad estática del dirigible que atravesaba la tormenta, se generó una chispa que no tardó en provocar la tragedia.

¿Cómo afectó al transporte mundial?

El impacto del Hindenburg en la industria del transporte fue fulminante y definitivo. Hasta ese día, los dirigibles eran vistos como el futuro de los viajes de lujo de larga distancia, equivalentes a los transatlánticos pero en el aire.

Después del accidente se acabó la confianza en el transporte de pasajeros por dirigibles. La compañía alemana Zeppelin suspendió inmediatamente todos los vuelos comerciales programados y las naves que quedaban fueron desmanteladas o usadas solamente por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial.

Con los dirigibles descontinuados, las aerolíneas y los gobiernos comenzaron a financiar, diseñar y desarrollar aviones de ala fija más grandes, rápidos y seguros (como el Douglas DC-3). El desastre demostró que los gases inflamables eran demasiado peligrosos para la aviación masiva, lo que obligó a la industria a recurrir por completo a los motores de combustión y las aeronaves pesadas.

¿Cómo impactó en la sociedad esta tragedia?

El Hindenburg se fue el primer desastre tecnológico de la era moderna transmitido de forma masiva y casi en tiempo real, lo que lo hizo más impactante en el mundo entero, incluso promoviendo el temor a volar cuando no muchas personas podían acceder a ese medio de transporte.

El evento fue capturado en video por cuatro equipos de noticias cinematográficas y documentado por el famoso reportero de radio de Herbert Morrison para la WLS. Pronunció una frase que quedó inmortalizada: “¡Oh, la humanidad!” (Oh, the humanity!), incluso dejó un trauma imborrable en las personas que presenciaron los hechos y las transmisiones.

Los dirigibles eran vistos de forma romántica y futurista como el siguiente paso del progreso humano. El desastre demostró que la idea de que el ser humano podía dominar los cielos de forma plácida y lujosa, todavía no era del todo alcanzable, y sembró un enorme respeto (y miedo) hacia los límites de la tecnología y la seguridad aérea.

