¡Susto fuera de este mundo! NASA ordena evacuar la Estación Espacial, pero suspenden la alerta

Un susto de proporciones cósmicas se vivió este viernes en el espacio exterior. La NASA ordenó de emergencia a cinco astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) abandonar sus puestos y refugiarse de inmediato en una cápsula de escape ante el agravamiento de una fuga de aire en el sector ruso. Afortunadamente, tras dos horas de máxima tensión y negociaciones entre las agencias espaciales de EU y Rusia, la orden de evacuación fue revertida y la tripulación pudo regresar sana y salva al complejo orbital una vez que se pausaron las polémicas labores de reparación que originaron la crisis.

La alerta comenzó a las 9:04 a.m. ET (13:04 GMT), cuando el centro de control de misiones de la NASA en Houston ordenó a los cuatro miembros de la misión Crew-12 (dos estadounidenses, una francesa y un cosmonauta ruso) junto a otro astronauta de EU, ingresar a la cápsula Crew Dragon de SpaceX que permanece acoplada a la estación. Los tripulantes recibieron instrucciones de ponerse sus trajes espaciales en caso de que la pérdida de aire se volviera incontrolable y fuera necesaria una evacuación histórica. Afortunadamente, unas dos horas después, la NASA retiró la orden permitiendo el regreso de la tripulación a la base mientras se evalúa el flujo de aire perdido.

The Zvezda service module transfer tunnel, known as PrK, has suffered from cracks and leaks for some time, and has been mitigated by Roscosmos as much as possible to date. The cracks have always been a concern that NASA watches very closely. NASA and Roscosmos have been working… — Bethany Stevens (@NASASpox) June 5, 2026

¿Cómo se originó esta crisis?

El conflicto en tierra y en el espacio escaló debido a las diferencias operativas entre la NASA y la agencia espacial rusa, Roscosmos. Ambas entidades llevan meses debatiendo el origen de pequeñas fisuras en el módulo de servicio ruso Zvezda, una estructura clave de la ISS del tamaño de un campo de fútbol. Sin embargo, la situación alcanzó un punto crítico este viernes cuando la fuga se duplicó repentinamente, pasando de perder media libra de aire al día a una libra completa (casi un kilo de aire diario).

La tensión aumentó cuando los cosmonautas rusos Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikayev decidieron utilizar una sierra para cortar y abrirse paso hacia una zona profunda donde creen que se localiza la grieta que gotea el oxígeno. Fuentes de alto rango de la NASA revelaron que los ingenieros estadounidenses estuvieron totalmente en desacuerdo con este tosco método de reparación, lo que motivó a Houston a activar de inmediato los protocolos de refugio seguro para salvaguardar la vida de sus astronautas ante un posible desastre.

Un protocolo raro en 27 años de historia

Las órdenes de "refugio seguro" (safe-haven) son extremadamente raras en la Estación Espacial Internacional. Por lo general, solo se activan ante amenazas inminentes de colisión por chatarra o basura espacial, o por variaciones súbitas en la presión.

Actualmente, la ISS alberga a siete científicos. Mientras la tripulación de la Crew-12 —integrada por Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot y Andrey Fedyaev— junto con Christopher Williams se mantenían en alerta de evacuación dentro de la nave de SpaceX, los operarios rusos continuaron con las labores de sellado. En los 27 años de historia de la Estación Espacial Internacional, los astronautas jamás han tenido que abandonar por completo el complejo, un récord de seguridad que hoy estuvo a punto de romperse en mil pedazos.