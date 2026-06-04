¿Necesito visa para entrar a México a la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Lista de requisitos si viajas desde Estados Unidos o Europa

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó y en cuestión de día miles de aficionados disfrutarán de grandes partidos; para aquellos que busquen asistir a los estadios es importante conocer qué piden para ingresar al país, en el caso específico de México podrías llevarte una sorpresa.

México será una de las sedes del torneo junto con Estados Unidos y Canadá, por lo que ciudades mundialistas como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey recibirán a visitantes extranjeros interesados no solo en el futbol, sino también en la gastronomía, cultura y atractivos turísticos del país.

¿Los ciudadanos de Estados Unidos y Europa necesitan visa para viajar a México?

¡Atención a este dato! La buena noticia para gran parte de los aficionados provenientes de Estados Unidos y Europa es que no requieren una visa mexicana para ingresar como turistas por periodos de hasta 180 días.

La razón es simple, actualmente México mantiene acuerdos migratorios que permiten la entrada sin visa a ciudadanos de EU, Canadá, Reino Unido y otros países que forman parte del espacio Schengen.

¿Qué significa esto? Bueno, que países como España, Francia, Alemania, Italia o Países Bajos pueden ingresar al país únicamente con su pasaporte vigente, siempre y cuando el motivo del viaje sea turismo, negocios o actividades no remuneradas.

Países cuyos ciudadanos sí deben tramitar una visa mexicana o permiso

Aunque existe una amplia lista de nacionalidades exentas, México sí exige visa a ciudadanos de diversos países de América Latina, Asia, África, Europa del Este y Medio Oriente.

Entre los países latinoamericanos cuyos ciudadanos deben realizar este trámite se encuentran Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Venezuela y Brasil.

También suelen requerir visa viajeros procedentes de naciones como China, India, Filipinas, Pakistán, Rusia, Ucrania, Serbia, Irán, Irak y Siria, entre otros.

Por ello, antes de comprar vuelos o reservar hospedaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, es recomendable verificar los requisitos migratorios específicos según la nacionalidad de cada visitante.

Requisitos para ingresar a México sin necesidad de visa

Además de los países exentos, existen otros casos en los que una persona puede entrar a México sin tramitar una visa mexicana.

Esto aplica para quienes cuenten con residencia permanente en Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, países del espacio Schengen o miembros de la Alianza del Pacífico.

De igual forma, las autoridades mexicanas permiten el ingreso a quienes posean una visa vigente de entradas múltiples emitida por Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o alguno de los países que integran el espacio Schengen.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar una visa mexicana?

Las personas que sí están obligadas a solicitar una visa deberán realizar el trámite ante una embajada o consulado mexicano.

Generalmente se solicita presentar un pasaporte vigente, completar el formato de solicitud correspondiente, entregar fotografías recientes y acreditar solvencia económica. Además, es necesario acudir a una entrevista consular y demostrar que se cuenta con motivos legítimos para viajar y regresar al país de origen.

En el caso de menores de edad que viajen solos o acompañados por terceros, las autoridades pueden requerir documentación adicional que acredite la autorización de los padres o tutores, conforme a la legislación mexicana vigente

¿Dónde ver gratis los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Además de preparar documentos como pasaporte o visa, muchos aficionados ya buscan dónde seguir los encuentros del torneo desde cualquier parte del mundo.

En ese sentido, Azteca Deportes llevará a su audiencia la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con transmisiones EN VIVO y totalmente GRATIS a través de sus distintas plataformas digitales y de televisión abierta.