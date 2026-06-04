VIDEO: Mujer de 37 años fingió tener 12 para que una familia la cuidara por un año; usaba hasta biberones

Una mujer de 37 años fingió tener 12 para estar con una familia así como para poder realizar otras estafas, siendo la última la de ser protegida por un año en un hogar.

¿Quién es Amanda María? La estafadora de 37 años que se hizo pasar por niña

Este insolito caso culmió luego de que por 14 meses la mujer recibió apoyo de una familia en Brasil argumentando haber tomado hormonas de "niña" y por esta razón su apariencia era un poco "mayor".

TAMBIÉN LEE: Captan en video el momento en que una mujer policía le dispara a una joven en una estación del Metro de Caracas

La mujer de 37 años fue arrestada en Santa Catarina por realizar varias estafas. Aseguraba que se había escapado de casa en Pará tras sufrir abusos. Amanda María conoció a la pareja en una iglesia y vivió con ellos por más de un año.

Así operaba en Brasil: Biberones, iglesias y el engaño de las hormonas

En algunas imágenes se aprecia a la mujer tomando de un biberón o con expresiones faciales infantiles, esto como parte de su modus operandi para realizar las distintas estafas, que, aunque en el último caso no implicó el intercambio de dinero, sí estuvo bajo el cuidado de la familia.

El historial delictivo de la falsa menor que conmociona a Santa Catarina

Resalta que la mujer ya había sido arresdtada en otras ocasiones por estafa, siendo esta última ocasión la que culminó con su carrera delictiva y su caso más viral en redes sociales.

Por ahora, las autoridades de Santa Catarina mantienen bajo custodia a la falsa menor mientras se evalúan las consecuencias legales de sus actos, los cuales han abierto un intenso debate en plataformas digitales sobre la vulnerabilidad de las familias frente a manipuladores profesionales.

