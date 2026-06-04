¿Te quedarás sin cita? Marco Rubio anuncia cierre de consulado en México y estos estados podrían sufrir el impacto

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció formalmente que la administración del presidente Donald Trump procederá con el cierre de uno de sus consulados en territorio mexicano. Durante una comparecencia ante los integrantes de la Cámara de Representantes, el funcionario federal justificó la medida explicando que la baja cantidad de permisos aprobados en dicha sede no permite sostener la viabilidad de una oficina permanente de tiempo completo.

De acuerdo con Rubio, esta decisión forma parte de una estrategia integral para consolidar y optimizar las operaciones de las representaciones estadounidenses en el mundo. "Hemos hecho esto repetidamente. Lo hemos visto en México, donde vamos a cerrar un consulado", sostuvo el secretario ante los legisladores, precisando que se han identificado dependencias donde el nivel de actividad simplemente no justifica mantener las puertas abiertas.

No han revelado cuál será la sede ni qué pasará con trámites pendientes

Hasta el momento, el gobierno de los Estados Unidos se ha reservado el nombre del consulado específico que dejará de operar, así como la fecha exacta para la entrada en vigor de la medida o el cronograma del desmantelamiento físico. Asimismo, el Departamento de Estado no ha difundido lineamientos o directrices sobre cómo se reubicará la atención de los trámites consulares, renovación de visas y asistencia a ciudadanos estadounidenses que dependían de dicha circunscripción.

Actualmente, la red de consulados de EE.UU. en México juega un papel fundamental en la gestión de flujos migratorios legales, servicios de emergencia para turistas y residentes norteamericanos, y la coordinación de asuntos administrativos de la agenda bilateral.

Se hará revisión de embajadas

El anuncio del cierre se presenta en un contexto de creciente escrutinio sobre el aparato diplomático de ambos países. Paralelamente, agencias informativas de EU revelaron a principios de mayo que el Departamento de Estado inició una minuciosa inspección sobre el funcionamiento de los 53 consulados de México en territorio estadounidense. Aunque la cadena CBS News reportó que no se han detallado las causas ni las consecuencias institucionales de esta auditoría, sectores del Partido Republicano han acusado en meses pasados a las delegaciones mexicanas de realizar presuntas actividades de interferencia política en temas migratorios, señalamiento que el gobierno de México ha rechazado categóricamente.

Este ajuste en las sedes diplomáticas se da en una temporada de fricción política y de seguridad en la relación bilateral. En las últimas semanas se han sumado incidentes complejos como el deceso de dos agentes de la CIA en el estado de Chihuahua durante el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas, así como las acusaciones formales de la justicia estadounidense contra 10 funcionarios del estado de Sinaloa por supuestos vínculos con el crimen organizado, eventos que han complicado los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum por mantener la estabilidad en los acuerdos de cooperación con la Casa Blanca.

¿Cómo está distribuida la red consular de EU en México?

Cada una de las sedes vigentes atiende estados y regiones específicas del país:

Embajada en la Ciudad de México: Es la sede principal y cubre la región más densamente poblada, abarcando estados del centro y sur como Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas (zona de Tampico), Tlaxcala y Veracruz. Además, cuenta con agencias de apoyo en Oaxaca y San Miguel de Allende.

Es la sede principal y cubre la región más densamente poblada, abarcando estados del centro y sur como Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas (zona de Tampico), Tlaxcala y Veracruz. Además, cuenta con agencias de apoyo en Oaxaca y San Miguel de Allende. Consulado General en Monterrey: Coordina la atención en el noreste y centro-norte del país, cubriendo los estados de Coahuila (zona sur), Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Coordina la atención en el noreste y centro-norte del país, cubriendo los estados de Coahuila (zona sur), Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Consulado General en Guadalajara: Atiende la región occidente, la cual incluye a Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit, teniendo además una agencia consular en Puerto Vallarta.

Atiende la región occidente, la cual incluye a Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit, teniendo además una agencia consular en Puerto Vallarta. Consulado General en Tijuana: Responsable de la península de Baja California (Baja California y Baja California Sur), con una agencia consular operando en Cabo San Lucas.

Responsable de la península de Baja California (Baja California y Baja California Sur), con una agencia consular operando en Cabo San Lucas. Consulado General en Hermosillo: Cubre los estados de Sinaloa y la zona sur de Sonora, apoyado por una agencia en Mazatlán.

Cubre los estados de Sinaloa y la zona sur de Sonora, apoyado por una agencia en Mazatlán. Consulado General en Mérida: Encargado de la península de Yucatán, atendiendo Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Cuenta con agencias en Cancún y Playa del Carmen, además de un agente consular en Cozumel.

Encargado de la península de Yucatán, atendiendo Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Cuenta con agencias en Cancún y Playa del Carmen, además de un agente consular en Cozumel. Consulados Fronterizos de Chihuahua y Tamaulipas: Ciudad Juárez: Dedicado exclusivamente al estado de Chihuahua. Nogales: Cubre la zona norte de Sonora. Nuevo Laredo: Atiende la zona norte de Coahuila y el norte de Tamaulipas, apoyado por una agencia en Piedras Negras. Matamoros: Encargado de la región centro y sur de Tamaulipas (con excepción de Tampico).

