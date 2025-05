NL: Manuel Guerra, alcalde de García, fue atacado por un león

Manuel Guerra, alcalde del municipio de García, Nuevo León, fue atacado por un león mientras realizaba una visita de supervisión en el santuario donde recientemente fueron reubicados cuatro felinos que vivían en condiciones deplorables. El edil tuvo que ser trasladado a un hospital, donde recibió atención médica especializada, incluyendo 12 puntos de sutura en uno de sus dedos.

¿Cómo ocurrió el ataque de un león contra Manuel Guerra?

Los hechos ocurrieron durante una revisión que el alcalde realizó personalmente en el espacio de resguardo animal. La visita formaba parte de una serie de acciones para asegurar el bienestar de los leones rescatados el pasado 2 de mayo en una quinta cercana al Parque Ecológico Nacataz.

Según se dio a conocer, los animales fueron hallados en jaulas pequeñas, desnutridos, sin agua suficiente y sin atención médica; tras el operativo, fueron llevados a un zoológico con mejores condiciones.

Durante la supervisión, el edil se acercó a los felinos con la intención de alimentarlos y verificar su estado físico. Mientras acariciaba a uno de los leones, el animal reaccionó de manera brusca y, en un aparente gesto de juego, utilizó sus garras, provocando una herida de consideración en la mano del alcalde.

El momento fue captado en video y más tarde difundido en redes sociales, donde se observa cómo interactuaba con los animales antes del incidente.

Tras el ataque, Manuel Guerra fue atendido en una clínica local, donde médicos determinaron la necesidad de suturar la lesión. Él mismo compartió en sus redes sociales que todo está bajo control, señalando que el león no actuó de manera agresiva, sino que no midió su fuerza durante el contacto físico. “Son buenísimos, son una chulada los animales estos, nomás que no miden verdad, no miden su fuerza”, escribió en su cuenta de Instagram.

