"¡Fuera, fuera”! Avientan flores y corren al alcalde de Juan C. Bonilla en Puebla

Habitantes se manifestaron durante el Segundo Informe del alcalde de Juan C. Bonilla en el estado de Puebla, José Cinto Bernal, lo abuchearon, le arrojaron papeles y trozos de flores casi al final de su participación en el acto protocolario.

Ante este hecho, el funcionario tuvo que salir del presidium rodeado de personal de seguridad que tuvo que intervenir para retirarlo por la parte trasera del lugar.

La inconformidad de los pobladores de cinco comunidades de Juan C. Bonilla se debe a que no fueron consultados para la construcción de un complejo de seguridad municipal, al cual se oponen.

A un alcalde del PAN-PRD lo acaban de correr de su segundo informe.



Pepe Cinto, edil de Juan C. Bonilla en Puebla, le aventaron flores, plantas y basura.



También le tocó a los morenistas, Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla, Eduardo Castillo López, Presidente del… pic.twitter.com/lnVFVRiXDc — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 8, 2023

¿Por qué protestaron los habitantes de Juan C. Bonilla?

Algunas de las consignas que gritaban los pobladores de las comunidades de San Lucas Nextetelco, Santa María Zacatepec, San Mateo Ometoxtla y Cuanalá fueron: "¡Fuera el Complejo!”, “¡Fuera, fuera, fuera!”, "No al complejo".

Señalaron que en el lugar del Segundo Informe del alcalde de Juan C. Bonilla había presencia de grupos de choque y se colocaron estructuras metálicas para impedir que ingresaran al acto público, el cual calificaron “como un circo”, pues el resumen de sus actividades no se traduce en resultados.

Denunciaron que el gobierno municipal utiliza a estudiantes de la Universidad Politécnica de Puebla (UPP), como acarreados que validen su informe, a cambio de cervezas y mejores calificaciones.

Al concluir el evento, los pobladores realizaron una marcha por las calles principales de Juan C. Bonilla y acusaron que el alcalde está utilizando recursos públicos para que su hermano busque ser candidato al gobierno municipal, además denunciaron la contaminación, corrupción y agresiones físicas por parte de grupos de choque contratados por el alcalde José Cinto Bernal y exigieron diálogo público con la Secretaría de Gobernación de Puebla para que el gobierno municipal con los acuerdos de asamblea.