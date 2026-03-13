Vecinos amarran a una mujer en Guadalupe, Nuevo León tras arrojar piedras a autos

Vecinos de Guadalupe, Nuevo León someten y amarran de pies y manos a una mujer de 24 años que, según denunciaron, estaba arrojando piedras a los vehículos que pasaban por la zona.

Los hechos ocurrieron en la colonia Tamaulipas, donde habitantes del sector aseguraron que la mujer, identificada como Cristal, vive en situación de calle y además enfrenta problemas de salud mental.

De acuerdo con los testimonios de los residentes, la situación se salió de control cuando la joven comenzó a lanzar piedras contra automóviles, lo que provocó daños en al menos dos vehículos.

¿Qué pasó en la colonia Tamaulipas de Guadalupe, Nuevo León?

Todo ocurrió en el cruce de las calles Coahuila y Ciudad Madero, donde varios vecinos detectaron que la joven estaba aventando piedras a los autos que circulaban por la zona.

Ante la situación, un grupo de hombres decidió intervenir para detenerla. Según versiones de quienes presenciaron el momento, entre varios la sometieron en el piso y posteriormente la amarraron con un mecate de pies y manos para evitar que siguiera causando daños.

Durante el momento de tensión, algunos de los vecinos reclamaron que las autoridades tardan en llegar cuando se les necesita. “Anda haciendo su desmadre machín”, se escucha decir a uno de los hombres mientras la tenían inmovilizada.

Otro vecino incluso reclamó la falta de presencia policial en el sector.

Amarran a mujer en Guadalupe, Nuevo León por arrojar piedras a autos|Especial

Vecinos someten a la joven y la mantienen en el suelo en Guadalupe

En medio del altercado, tres hombres mantuvieron a la joven en el piso mientras esperaban la llegada de la policía. Uno de ellos incluso le colocó la rodilla en la espalda para evitar que se levantara.

Algunos comentarios de los presentes mostraban el nivel de molestia que generó la situación, pues aseguraban que la mujer ya había provocado problemas en otras ocasiones.

Minutos después del incidente, elementos de la policía municipal de Guadalupe llegaron al lugar tras recibir el reporte de los vecinos. Las autoridades confirmaron que dos habitantes del sector señalaron a la joven por presuntamente causar daños a sus vehículos, por lo que fue detenida y trasladada por los oficiales.

Hasta el momento no se ha informado si la mujer fue canalizada a alguna institución de apoyo debido a su situación de calle y su posible padecimiento mental.