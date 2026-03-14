VIDEO: Microbús se incendia en Nezahualcóyotl, Edomex ¿hay víctimas?

Se incendia un microbús en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, mientras circulaba por la avenida Taxímetros, al parecer hay dos personas heridas.

La unidad, perteneciente a la Ruta 47, comenzó a arder repentinamente, lo que obligó a los pasajeros y al conductor a bajar rápidamente para ponerse a salvo.

El fuego terminó consumiendo gran parte del vehículo, pero afortunadamente la mayoría de las personas logró salir antes de que las llamas se intensificaran.

¿Dónde se incendió el microbús en Ciudad Nezahualcóyotl?

El incidente ocurrió sobre avenida Taxímetros, una vialidad transitada de Ciudad Nezahualcóyotl, muy cerca de la estación Deportivo Oceanía de la Línea B del Metro.

De acuerdo con los primeros reportes, el microbús comenzó a presentar una falla mecánica y segundos después empezó a salir humo del vehículo.

🚨 #AlertaADN



¡Atención! 🔥🚌 Un microbús se incendia en Av. Taxímetros en Nezahualcóyotl, Estado de México. No se reportan personas lesionadas pic.twitter.com/jRAKM6u1G7 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 14, 2026

En cuestión de minutos las llamas se extendieron, lo que provocó que el conductor detuviera la unidad para que todos los pasajeros pudieran descender. El tránsito en la zona tuvo que ser cerrado mientras se atendía la emergencia.

Pasajeros lograron salir antes de que el fuego consumiera la unidad

Quienes viajaban en el microbús vivieron momentos de nerviosismo al ver cómo el fuego comenzaba a extenderse. Afortunadamente, todos lograron bajar antes de que las llamas consumieran completamente el vehículo.

Usuarios que estaban en la zona señalaron que al menos dos personas habrían resultado heridas, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente si hubo lesionados.

Elementos del cuerpo de Bomberos de Ciudad Nezahualcóyotl llegaron al lugar poco después del reporte de emergencia. Tras varios minutos de trabajo, lograron controlar y sofocar las llamas que ya habían alcanzado gran parte de la unidad.

De manera preliminar, se presume que el incendio pudo haber sido provocado por una falla en el sistema del gas que abastecía al microbús, aunque las autoridades serán las encargadas de determinar con exactitud qué ocurrió. Mientras tanto, el vehículo quedó prácticamente en cenizas tras el incendio.