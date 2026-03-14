Asesinan al esposo de la alcaldesa de Jerécuaro: ¿Qué ocurrió?

La violencia alcanzó el entorno personal de la administración pública en Guanajuato durante la jornada del viernes pasado. Jorge Olvera García, quien fuera el cónyuge de la mandataria municipal de Jerécuaro, María Isabel Ascevedo, fue asesinado de manera violenta.

Esposo de la presidenta municipal de Jerécuaro fue asesinado en un ataque violento

El incidente mortal ocurrió mientras la víctima se encontraba en un establecimiento dentro de la cabecera municipal, compartiendo un momento de esparcimiento nocturno.

La administración local de Jerécuaro emitió un pronunciamiento oficial para validar el deceso y expresar su repudio ante lo sucedido. El comunicado institucional precisó que el ataque no solo cobró la existencia del esposo de la presidenta municipal, sino que el saldo total de la agresión incluyó el fallecimiento de otro individuo presente en el sitio.

A través de este mensaje, el ayuntamiento manifestó su pesar y una condena absoluta hacia los actos de fuerza que terminaron con la vida de Olvera García y su acompañante.

En lo que respecta a la mecánica del atentado o las causas específicas de la agresión, las dependencias encargadas de la seguridad y procuración de justicia han mantenido hermetismo. Hasta este instante, no existe un reporte formal que desglose la cronología de los hechos o el número de atacantes involucrados.

Por ahora, la prioridad de las instancias locales se ha centrado en la atención a la familia de la alcaldesa Isabel Ascevedo y en la condena pública de la situación que vulneró la tranquilidad de la zona urbana.

