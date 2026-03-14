Muere una adolescente tras grave infección cerebral luego de dar positivo a fentanilo en Sinaloa

Una adolescente de 15 años murió la noche del jueves en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, luego de permanecer varios días hospitalizada por una grave infección cerebral que deterioró su estado neurológico, supuestamente por consumir fentanilo.

Durante los estudios médicos que le realizaron mientras estaba internada, una prueba toxicológica reveló que la menor había consumido fentanilo, una sustancia altamente peligrosa. Sin embargo, los médicos aclararon que la causa directa de su muerte fue la infección cerebral que padecía.

¿Qué le pasó a la adolescente que murió en Culiacán?

La menor ingresó al Hospital Pediátrico de Sinaloa el pasado 24 de febrero, luego de ser trasladada desde el hospital de Villa Juárez debido a la gravedad de su condición.

El director del hospital, Carlos Mijaíl Suárez, explicó que la joven llegó con un cuadro severo de infección cerebral, una enfermedad que puede provocar daños neurológicos graves si no se controla a tiempo.

Debido a su estado delicado, la paciente fue ingresada directamente a terapia intensiva, donde recibió atención médica especializada. Según el médico, desde el inicio el cuadro clínico era complicado.

“Son infecciones muy graves. Cuando ingresó se le brindó toda la atención y se manejó en terapia intensiva”, explicó el director del hospital.

Prueba toxicológica detectó consumo de fentanilo en adolescente que murió en Sinaloa

Mientras los médicos intentaban determinar el origen del padecimiento, se realizaron varios estudios clínicos, entre ellos un examen toxicológico. El resultado confirmó que la adolescente había consumido fentanilo, una droga sintética considerada una de las más peligrosas debido a su alta potencia.

El director del hospital explicó que fue durante la hospitalización cuando se pudo documentar el consumo de esta sustancia. Sin embargo, insistió en que la joven no ingresó por una intoxicación, sino por la infección cerebral que ya presentaba.

Infección cerebral provocó el deterioro y la muerte la menor en Culiacán

Durante los días que permaneció hospitalizada, el estado de salud de la adolescente se fue deteriorando de forma progresiva.

Los médicos continuaron con los tratamientos necesarios, pero la infección cerebral avanzó y afectó cada vez más su actividad neurológica. Finalmente, la menor falleció a causa de las complicaciones provocadas por esta infección.

Autoridades médicas señalaron que el caso refleja los riesgos graves que pueden enfrentar los jóvenes cuando entran en contacto con sustancias ilegales, especialmente drogas tan potentes como el fentanilo.