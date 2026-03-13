Así fue el rescate de la policía de un niño que pasaba horas solo en Ecatepec

El llanto de un niño de apenas dos años alertó a varios vecinos de la colonia Buenavista, en Ecatepec, Estado de México (Edomex), lo que permitió que policías municipales encontraran al menor solo dentro de un domicilio.

Tras ingresar al cuarto donde se encontraba, los uniformados resguardaron al pequeño y avisaron a personal del DIF municipal para realizar las valoraciones correspondientes.

Localizan a menor solo dentro de un cuarto en Buenavista

El pasado 12 de marzo, varios elementos del Sector 9 de la policía municipal resguardaron a Ricardo Alexander, un pequeñito de dos años, quien llevaba varias horas solo dentro de su casa en la colonia Buenavista, en Ecatepec.



Los uniformados acudieron al sitio tras recibir una alerta de vecinos, que no dejaban de escuchar llorar al menor, lo que generó preocupación.

Al llegar al cuarto señalado, tocaron la vivienda en varias ocasiones sin que nadie abriera la puerta; sin embargo, lograron ver a un pequeño que se encontraba solo sobre una cama y no dejaba de llorar, por lo que ingresaron al lugar para resguardarlo.

El niño de dos años fue hallado desnudo y llorando sobre la cama, además con un golpe visible sobre la frente. Los policías lo resguardaron y le ofrecieron alimentos mientras permanecían en el sitio donde lo localizaron.

Padres de menor salieron a hacer compras

Poco tiempo después llegaron los padres del menor, quienes señalaron que lo habían dejado solo porque salieron a realizar compras.

Ante esta situación, las autoridades les indicaron que podrían incurrir en omisión de cuidados. Además, se observó que el cuarto donde se encontraba el menor estaba sucio y sin asear, lo que mostraba un lugar poco seguro para el menor.

¿Qué va a pasar con el menor abandonado en una casa de Ecatepec?

Al lugar también acudieron elementos de la Unidad de Atención a Víctimas y personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de Ecatepec.

Tras realizar las valoraciones pertinentes y verificar las condiciones en que fue encontrado el menor, determinaron que los padres y el niño fueran canalizados a las oficinas de la dependencia.