Desaparece Ayelen Iglesias, estudiante de bachilleres en Morelos; fue vista por última vez en Cuernavaca

La desaparición de Ayelen Iglesias Vidal, una estudiante de 17 años del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM), en Cuernavaca, se suma a una serie de casos recientes de varias jóvenes y estudiantes reportadas como desaparecidas en distintos estados del país, que ha generado preocupación entre la población.

¿Qué se sabe de la desaparición de Aelen Iglesias Vidal?

La Fiscalía General del Estado de Morelos activó el Protocolo Alba para localizar a Ayelen Iglesias Vidal, una estudiante de 17 años del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM) quien fue reportada como desaparecida en Cuernavaca.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, la adolescente fue vista por última vez el pasado 10 de marzo de 2026 en la capital del estado.

Desde entonces, sus familiares, amigos y autoridades mantienen activa su búsqueda y solicitan el apoyo de la ciudadanía para obtener información que ayude a dar con su paradero.

#FiscaliaMorelos activa #ProtocoloAlbaMorelos para la búsqueda y localización de AYELEN IGLESIAS VIDAL de 17 años de edad. pic.twitter.com/TTGzLrshSf — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 12, 2026

Ayelen es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.55 metros, tiene complexión robusta, tez blanca, ojos medianos color café oscuro y cabello castaño claro, lacio y largo a la altura de los hombros.

Como señas particulares, presenta una perforación en la ceja izquierda y un lunar en la parte superior de la misma ceja, a la altura del piercing.

El día de su desaparición vestía playera blanca tipo polo con logotipo azul del COBAEM, pants azul marino con franjas blancas y tenis negros tipo Converse.

Las autoridades pidieron a la población que, en caso de contar con información que ayude a localizarla, se comuniquen a los teléfonos 777 450 4478, 777 460 0893 o 777 109 1248, habilitados por la Fiscalía de Morelos para la búsqueda de personas desaparecidas.

Feminicidios de estudiantes en Morelos

La desaparición y asesinato de las jóvenes estudiantes en Morelos ha generado preocupación e indignación entre la comunidad universitaria y la comunidad.

Uno de los casos que ha conmocionado al estado fue el de Kimberly, estudiante de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cuya desaparición fue reportada el pasado 20 de febrero.

Tras varios días de búsqueda, el 2 de marzo un operativo realizado al norte de Cuernavaca permitió localizar un cuerpo. Un día después, el 3 de marzo, confirmaron que se trataba de Kimberly y que la joven había sido asesinada.

A este caso se suma el de Karol Toledo Gómez, estudiante de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, quien fue vista por última vez el 2 de marzo en el municipio de Mazatepec, Morelos. Desde entonces, su familia emprendió una intensa búsqueda y solicitó el apoyo de la sociedad para dar con su paradero.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó posteriormente que el cuerpo hallado en el municipio de Coatetelco correspondía a Karol Toledo Gómez, lo que confirmó su muerte y agravó la preocupación por la seguridad de jóvenes estudiantes en la entidad.