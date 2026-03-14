Esposos son hallados muertos en su casa en Sonora: el misterioso caso de Rodolfo y María

Rodolfo “N” y María José “N” eran esposos. Ambos vivían en Sonora, pero este viernes se dio a conocer que fueron encontrados muertos en su casa; sin embargo, este caso ha dejado más dudas que respuestas para esclarecer cómo fallecieron.

La investigación por estos hechos ya fue iniciada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, la cual dio a conocer que el matrimonio vivía al interior de un domicilio ubicado en la colonia Centro. Él tenía 51 años y ella 43 años.

El último mensaje antes de morir: la petición de Rodolfo “N”

El hallazgo se registró aproximadamente a las 11:45 horas de este día, cuando autoridades arribaron a una vivienda ubicada en la calle Madero número 37.

De acuerdo con los testimonios recabados en el sitio, Karla María, hermana de Rodolfo “N”, acudió al domicilio tras recibir un mensaje de él.

El hombre escribió un mensaje en el que se despedía y le encargaba el cuidado de sus hijos y bienes patrimoniales, encontrando ambos cuerpos sin signos vitales al ingresar.

¿Homicidio o suicidio? El extraño caso de un matrimonio sin vida en Sonora

La Fiscalía de Sonora informó que ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos de un posible homicidio/suicidio de un hombre y una mujer que eran esposos.

De acuerdo con las primeras diligencias y el procesamiento del lugar, el caso apunta a una principal línea de investigación relacionada con un probable homicidio seguido de suicidio.

Encuentran revólver en casa donde estaban esposos muertos en Sonora

Cuando se llevaba a cabo el procesamiento de la escena, personal de Servicios Periciales localizó y aseguró diversos indicios balísticos para su análisis forense, entre ellos una escopeta de dos cañones que se encontraba junto al cuerpo del masculino, así como un revólver calibre .22 ubicado sobre un mueble de la habitación.

Todos los elementos recabados fueron integrados a la carpeta de investigación respectiva. La Fiscalía de Sonora precisó que continuará con las diligencias ministeriales, trabajo de campo y peritajes forenses para determinar con rigor científico la mecánica de los hechos y la causa exacta de ambos decesos.