VIDEO: Matan a madre e hijo durante intento de asalto en Los Reyes La Paz; hay otra menor lesionada

¡Ola de violencia en el Edomex! La noche del pasado viernes 13 de marzo 2026, una mujer de 32 años y su hijo de 11 años fueron asesinados durante un intento de asalto con arma de fuego en calles de Los Reyes La Paz.

Una joven de 15 años también resultó gravemente herida por disparos de arma de fuego, por lo que fue trasladada de emergencia al hospital para poder recibir la atención médica adecuada.

Homicidas huyen tras ataque a madre e hijos en Los Reyes La Paz

Según declaraciones de la menor, la mujer y su hijo caminaban por las calles de Los Reyes La Paz cuando sufrieron de un intento de asalto, que termino en un ataque armado.

Los homicidas logaron darse a la fuga después del ataque a balazos, por lo que aún se desconoce la identidad de los responsables. La zona de los hechos fue acordonada por las autoridades para realizar los trabajos correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la madre e hijo asesinatos en Los Reyes La Paz, en el Estado de México (Edomex).

Intento de asalto termina en tragedia en La Paz, #Edomex



Una mujer de 32 años y su hijo de 11 fueron asesinados durante un ataque armado en la colonia Dos de Marzo, en el municipio de Los Reyes La Paz.



El hecho ocurrió la noche del viernes sobre la calle Jalpa, cuando… pic.twitter.com/r3iMdAaGZR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 14, 2026

Fiscalía del Edomex comienza con las investigaciones; no hay detenidos

Por su parte, los peritos de la Fiscalía del Estado de México, acudieron al lugar de los hechos para realizar el levantamiento de los cuerpo. Autoridades del Edomex continúan las investigaciones para dar con los responsables de asesinato.

Hasta el momento las autoridades no han dado más información respecto al asesinato de madre e hijo en Los Reyes La Paz. Familiares de los fallecidos tampoco han dado alguna declaración al respecto.