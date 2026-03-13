“Salió a tender una playera y no volvió”: buscan a Camila, niña de 12 años desaparecida en Veracruz

La desaparición de Camila, una niña de apenas 12 años, mantiene en angustia a su familia en la ciudad de Veracruz. La menor fue vista por última vez en el fraccionamiento Hacienda Sotavento y desde entonces no se sabe nada de ella.

Aunque ya existe una Alerta Amber para ayudar a localizarla, su mamá asegura que los días pasan y la desesperación crece, pues no han tenido ninguna pista clara sobre dónde podría estar. Según relató su madre, la niña desapareció luego de que salió al patio de su casa para tender ropa.

¿Cómo desapareció Camila en el fraccionamiento Hacienda Sotavento en Veracruz?

De acuerdo con el testimonio de su mamá, Camila Reyna Reyes salió unos minutos de su casa para tender una playera, algo que hacía con normalidad. Sin embargo, cuando un familiar salió después, la niña ya no estaba.

Lo que más preocupa a la familia es que todas sus pertenencias quedaron en casa. “Son cuatro días de angustia, cuatro días de desesperación y no sé nada de mi hija. Ella salió a tender una playera y cuando su tío salió ya no estaba. Está su ropa, están sus zapatos, está su mochila de la escuela”, contó su madre con voz entrecortada.

La mujer recalca que Camila apenas tiene 12 años, por lo que teme que haya sido víctima de alguna situación de riesgo.

De acuerdo con la familia de Camila, la menor mide 1.53 cm, pesa aproximadamente 60 kg, de cara redonda, ojos color café oscuro, boda mediana, labios mixto, nariz chata, cabello chino, largo y de color negro, así como tez morena.

Familia teme que un joven que la acosaba esté relacionado

Otro detalle que mantiene preocupados a los familiares es que, según la mamá de la menor, un joven de 19 años presuntamente la molestaba desde hace tiempo.

El muchacho incluso llegó a trabajar con la familia, pero comenzaron a notar comportamientos extraños. “Consumía sustancias tóxicas y la molestaba. Le mandaba mensajes diciendo que iba a ir por ella o que se la iba a llevar”, explicó la madre.

Aunque no hay confirmación oficial de que esta persona esté relacionada con la desaparición, los familiares consideran importante que las autoridades investiguen cualquier posible vínculo.

Familiares se movilizan para buscar a Camila en Veracruz

Ante la falta de noticias, familiares, amigos y vecinos decidieron salir a las calles para pedir ayuda. Primero se manifestaron afuera de la secundaria donde estudia Camila, y después realizaron una caminata por calles del fraccionamiento Hacienda Sotavento para pegar fichas de búsqueda y pedir apoyo a la ciudadanía.

La tía de la menor también lanzó un mensaje desesperado para quien tenga información sobre su paradero. “Hoy es una madre sufriendo por su hija. Es una niña de 12 años y no sabemos nada de ella, ni dónde está ni quién la tiene. Lo único que pedimos es que la regresen a casa”, expresó.

La familia pidió a la población que, si alguien tiene cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a Camila, lo reporte a las autoridades de inmediato.

