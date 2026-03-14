¡Todos pecho tierra! Balacera cerca de juego infantil deja cuatro detenidos en Ciudad Obregón

Familias y niños que asistían a un juego infantil de beisbol en Ciudad Obregón, Sonora vivieron momentos de terror cuando se desató una balacera entre presuntos delincuentes y fuerzas de seguridad a pocas calles del campo donde se realizaba el partido.

Las detonaciones sorprendieron a madres, jugadores y asistentes que se encontraban cerca del Instituto Tecnológico de Sonora, campus Náinari, por lo que muchos se tiraron al suelo para protegerse mientras el operativo avanzaba en calles cercanas.

A pesar del susto, las autoridades informaron que no hubo personas fallecidas ni lesionadas durante el incidente.

¿Dónde ocurrió el enfrentamiento armado en Ciudad Obregón?

De acuerdo con información oficial, el operativo se llevaba a cabo en la calle San Miguel, dentro del fraccionamiento San Juan Capistrano. En ese punto, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal realizaban acciones de seguridad cuando fueron atacados por civiles armados, lo que detonó el enfrentamiento.

Tras el reporte de código rojo, se movilizaron más corporaciones para apoyar el operativo, entre ellas la Policía Estatal de Sonora y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Niños y familias se tiran al suelo por balacera cerca del campo en Sonora

Mientras el operativo se desarrollaba, las detonaciones comenzaron a escucharse cerca del campo donde se disputaba el juego infantil de beisbol. El sonido de los disparos generó pánico entre quienes estaban presentes.

Madres de familia, entrenadores y niños se tiraron al suelo para protegerse y evitar quedar en medio del fuego cruzado. Algunos buscaron resguardarse detrás de gradas o bardas mientras las autoridades continuaban con el operativo en las calles cercanas. Afortunadamente, ninguno de los asistentes resultó herido.

Detienen a cuatro presuntos criminales tras operativo en Ciudad Obregón

Las autoridades confirmaron que como resultado del operativo fueron detenidas cuatro personas, quienes presuntamente están relacionadas con hechos violentos ocurridos recientemente en el municipio.

Durante la acción también se aseguraron armas largas y un arma colectiva, las cuales ya están siendo analizadas por peritos.

El fiscal de Sonora, Gustavo Salas Chávez, informó que los primeros resultados de las investigaciones indican que los detenidos podrían estar vinculados con el asesinato de tres personas ocurrido la semana pasada en Ciudad Obregón. Las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos.

Suspenden actividades deportivas tras balacera en Ciudad Obregón

Después del enfrentamiento, el Instituto Tecnológico de Sonora anunció la suspensión temporal de actividades deportivas en su Unidad Deportiva.

Además, se pidió a madres y padres de familia acudir a recoger a sus hijos para evitar cualquier riesgo. Las autoridades estatales reiteraron que continúan los operativos contra generadores de violencia en la región.