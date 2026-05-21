VIDEO: Alcalde de Surco dispara pistola Taser contra su propio asesor y desata polémica en Perú

¡Polémica en Perú! Una demostración de seguridad en el distrito de Surco, terminó convertida en una controversia nacional luego de que se viralizara el momento en que el alcalde Carlos Bruce dispara una pistola eléctrica Taser contra su propio asesor y gerente municipal, Arturo Bobbio.

El hecho sucedió durante una actividad relacionada con la reciente adquisición de 150 pistolas eléctricas TASER 10 y cámaras corporales para equipar al serenazgo de Surco, convirtiéndose en el primer distrito del país sudamericano en implementar este tipo de tecnología de seguridad.

En las imágenes, se observa a Bobbio sostenido por otra persona mientras recibe una descarga eléctrica en la espalda. Segundos después cae al suelo ante las risas y reacciones de los presentes. El video, que se viralizó en redes sociales, generó críticas inmediatas, además de que abrió un debate acerca del uso de armas de electrochoque por parte de autoridades municipales y cuerpos de seguridad ciudadana.

#CarlosBruce prueba su pistola eléctrica con un empleado del municipio. Esas descargas son peligrosas y a veces son fatales. Me hizo recordar a los nazis y sus experimentos sobre cuerpos vivos. pic.twitter.com/ERj4AXVn1q — José Barba Caballero (@JBCPERU) May 21, 2026

¿Qué dijo Carlos Bruce tras la polémica?

Después de la amplia difusión del video, el alcalde de Surco, Carlos Bruce publicó un comunicado en su cuenta oficial de “X”, antes Twitter, donde aseguró que las imágenes fueron sacadas de contexto.

Según explicó, se trató de una dinámica privada y voluntaria mientras se realizaban pruebas y simulaciones con los dispositivos recién adquiridos; el alcalde afirmó: “Las imágenes difundidas corresponden a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza”. Además, sostuvo que “en ningún momento existió una situación de riesgo real ni consecuencias mayores”.

Las imágenes difundidas corresponden a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza.



Mientras se observaban los dispositivos, se realizaron simulaciones que no fueron reales y cuya participación de los presentes fue… — Carlos Bruce - Techito (@Carlos_Bruce) May 20, 2026

¿Qué es la pistola TASER 10 y por qué genera debate?

La TASER 10 es una pistola eléctrica diseñada para inmovilizar temporalmente a una persona mediante descargas eléctricas de alta potencia y baja letalidad. Este tipo de dispositivos es utilizado por fuerzas policiales en distintos países como alternativa al uso de armas de fuego.

Sin embargo, organismos defensores de derechos humanos advierten que su uso debe estar estrictamente regulado debido a posibles riesgos físicos, especialmente en personas con afecciones cardíacas o en situaciones de uso excesivo de la fuerza.

La escena protagonizada por el alcalde de Surco ocurre en un momento en que varios municipios latinoamericanos buscan reforzar la seguridad con nuevas tecnologías y equipamiento táctico.

Redes sociales explotan tras difusión del video del alcalde de Surco

El video acumuló rápidamente miles de reproducciones y comentarios; mientras algunos usuarios defendieron la escena como una simple demostración técnica, otros criticaron el tono relajado y las risas posteriores a la descarga.

La controversia también reavivó preguntas acerca de los límites del espectáculo político en tiempos de redes sociales y sobre cómo deben presentarse herramientas de seguridad pública ante la ciudadanía. Ahora el debate sigue abierto: ¿fue una demostración legítima o una escena imprudente que banaliza el uso de armas eléctricas?